Diaspora sous pression : l’économie libanaise suspendue à ses enfants de l’étranger

Un pilier invisible mais vital de l’économie

Alors que le Liban continue de s’enliser dans une crise économique multidimensionnelle, la diaspora libanaise apparaît plus que jamais comme un filet de sécurité vital. Les transferts d’argent effectués par les expatriés représentent désormais, selon certaines estimations bancaires, jusqu’à 50 % des ressources en devises circulant dans le pays. Ces flux permettent de couvrir une large part des besoins courants des ménages, en particulier l’achat de produits de première nécessité et le règlement des frais scolaires ou médicaux.

Ce soutien informel de la diaspora n’est pas nouveau, mais il a pris une ampleur inédite depuis 2019, avec l’effondrement du système bancaire, la dévaluation continue de la livre libanaise, et la disparition progressive des filets sociaux. Le Liban repose de manière croissante sur ces transferts privés, en l’absence d’un État capable de garantir les besoins fondamentaux de sa population.

Des niveaux records malgré l’instabilité

Les chiffres communiqués par des responsables bancaires et des experts financiers libanais indiquent que les envois de fonds ont atteint un niveau record en 2024 et continuent d’augmenter en 2025. Ces sommes proviennent majoritairement d’Amérique du Nord, d’Europe, des pays du Golfe et d’Afrique de l’Ouest, où les communautés libanaises sont bien implantées. La forte mobilisation de la diaspora, notamment pendant les fêtes ou en réponse à des appels humanitaires, démontre une solidarité constante.

Les transferts passent en majorité par des circuits informels, notamment les agences de change, les applications de transfert rapide ou les réseaux communautaires. Ces canaux sont jugés plus fiables que les banques locales, encore affectées par les restrictions sur les retraits et la méfiance des déposants. Dans certains cas, les expatriés ont même organisé des systèmes de distribution directe de produits alimentaires ou de médicaments vers leurs familles, court-circuitant les institutions nationales.

Impact géographique différencié : le nord et la Békaa en tête

Selon des estimations partagées par des cadres du secteur bancaire, les régions du Nord et de la Békaa bénéficient particulièrement de ces transferts. Ces zones, historiquement marquées par une forte émigration, reçoivent des volumes significatifs de devises, permettant aux familles de maintenir un niveau de vie relativement plus stable que d’autres zones plus dépendantes de l’État.

Dans certains villages, ces flux permettent de financer l’achat de carburant pour les générateurs, l’achat de médicaments en importation privée ou le maintien d’un minimum de services éducatifs. La présence de réseaux de solidarité structurés, souvent à travers les municipalités ou les associations locales, renforce l’efficacité de cette aide transnationale.

Une monnaie nationale en chute libre malgré les transferts

Malgré l’importance quantitative de ces apports, leur effet macroéconomique reste limité. La dépréciation constante de la livre libanaise face au dollar érode la capacité des transferts à compenser la hausse des prix. À mesure que l’inflation progresse, les montants envoyés perdent de leur pouvoir d’achat, obligeant les expatriés à augmenter leurs envois ou à sélectionner les priorités dans leur soutien.

Certains économistes soulignent que ces transferts n’ont qu’un effet partiellement stabilisateur. S’ils soutiennent la consommation, ils ne permettent ni la relance de la production, ni la restructuration de l’économie. Leur rôle reste donc essentiellement palliatif, en l’absence de politiques publiques efficaces et de réformes institutionnelles de fond.

Une dépendance structurelle à risques multiples

La dépendance croissante aux transferts de la diaspora expose l’économie libanaise à plusieurs risques majeurs. Le premier est celui de la conjoncture internationale. En cas de ralentissement économique dans les pays d’accueil, les capacités d’envoi peuvent diminuer brusquement. Cette fragilité est particulièrement marquée vis-à-vis des pays du Golfe, où de nombreux travailleurs libanais sont employés dans des secteurs sensibles aux fluctuations pétrolières.

Le deuxième risque est d’ordre politique. Les décisions administratives ou diplomatiques dans les États étrangers peuvent affecter le statut des Libanais de l’étranger, leur droit au travail, ou leur accès aux services bancaires. Des tensions diplomatiques, des changements de lois sur l’immigration ou des sanctions financières peuvent ainsi compromettre l’un des derniers leviers de survie économique du pays.

Un climat de défiance freine les transferts

Malgré les besoins criants au Liban, de nombreux expatriés hésitent désormais à envoyer des fonds. Une part croissante de la diaspora dénonce le blocage persistant des fonds déposés dans les banques locales et l’opacité des mécanismes de conversion monétaire. Cette méfiance est renforcée par le fait que plusieurs des responsables bancaires toujours en poste sont directement associés à la crise de 2019. Le manque de renouvellement des élites dirigeantes, tant dans le secteur financier que politique, alimente un sentiment d’inutilité des transferts, perçus comme un simple palliatif sans issue durable.

Certains expatriés conditionnent désormais leur aide à des garanties spécifiques : envois via des canaux communautaires, contrôle direct de l’utilisation des fonds, ou refus d’utiliser les banques libanaises traditionnelles. Cette défiance contribue à accentuer l’isolement du système bancaire local et réduit encore les chances d’un redressement institutionnel crédible à court terme.

L’absence de canalisation institutionnelle des fonds

Le Liban ne dispose d’aucun mécanisme structuré pour canaliser les transferts de la diaspora vers des usages de développement. Contrairement à d’autres pays, aucun cadre juridique, fiscal ou bancaire n’existe pour orienter ces flux vers l’investissement productif, les infrastructures ou les projets communautaires. L’intégralité ou presque des sommes reçues est absorbée par la consommation courante.

Certains acteurs plaident pour la création d’un fonds souverain alimenté par des dons de la diaspora, ou pour l’émission d’obligations spéciales destinées aux expatriés, offrant des garanties de transparence et de sécurité. Ces propositions, bien qu’ambitieuses, se heurtent au manque de confiance dans les institutions locales et au passif des scandales de corruption.

Un tissu associatif mobilisé mais débordé

En parallèle des transferts privés, de nombreuses associations issues de la diaspora multiplient les initiatives humanitaires, éducatives et médicales en faveur du Liban. Certaines disposent de relais locaux bien établis, leur permettant de cibler les besoins réels avec efficacité. Toutefois, la multiplication des urgences, la détérioration des services publics et l’ampleur des besoins dépassent de loin leurs capacités.

Ces organisations soulignent la nécessité de passer d’une logique de charité à une logique de partenariat. Elles demandent à être reconnues comme des acteurs à part entière du développement national, avec un statut légal spécifique, un accès facilité aux infrastructures douanières, et une place dans les concertations avec les bailleurs internationaux.