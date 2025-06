Nawaf Salam annonce le désarmement partiel au Sud et défend une coopération internationale sans alignement

- Advertisement -

Le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré que « le temps est venu de construire l’État », précisant que cette orientation constitue « la mission principale » de son gouvernement. Il a affirmé que plus de 500 dépôts d’armes ont été démantelés dans le Sud du Liban, et que des mesures de sécurité ont été renforcées à l’aéroport international de Beyrouth. Il a ajouté que son cabinet travaille à la réouverture de l’aéroport de Qlayaat et au contrôle de l’ensemble des points d’entrée du territoire. Ces déclarations s’inscrivent dans un cadre plus large de relance des institutions, d’appel à une coopération internationale encadrée, et de refus d’un alignement stratégique exclusif.

Renforcement des infrastructures stratégiques et sécurisation du territoire

Lors d’une conférence consacrée à la reconstruction, Nawaf Salam a indiqué que les priorités de son gouvernement reposent sur deux axes : la reprise de la souveraineté nationale et la garantie de la sécurité et de la stabilité sur l’ensemble du territoire libanais. À cette occasion, il a précisé que des opérations de désarmement ont permis de retirer les armes de plus de 500 dépôts situés dans le Sud du pays. Il a également affirmé que la sécurité avait été renforcée à l’aéroport de Beyrouth et que les autorités travaillaient à ouvrir celui de Qlayaat dans le Nord.

Reprise du contrôle sur les points d’entrée et politiques de supervision

Le chef du gouvernement a souligné que son cabinet entend « reprendre le contrôle de tous les points d’entrée et de sortie du Liban », citant nommément l’aéroport Rafik Hariri de Beyrouth. Il a indiqué que des efforts étaient en cours pour mieux encadrer les flux aux frontières et améliorer la supervision des infrastructures critiques. Ces mesures sont présentées comme faisant partie intégrante d’une politique visant à restaurer la souveraineté opérationnelle de l’État libanais.

Utilisation des canaux diplomatiques pour traiter les tensions frontalières

Sur le plan diplomatique, Nawaf Salam a déclaré que son gouvernement utiliserait les canaux officiels pour demander l’arrêt des attaques israéliennes sur le Liban, et pour obtenir le retrait des forces israéliennes de cinq points frontaliers encore occupés. Il a évoqué la possibilité d’un dialogue diplomatique structuré sur ces questions avec les partenaires internationaux concernés. Cette orientation est présentée comme complémentaire aux mesures de sécurité internes, dans une logique de stabilisation par des moyens politiques et institutionnels.

Gestion des flux migratoires et négociations sur les retours sécurisés

Concernant les enjeux migratoires, Nawaf Salam a indiqué que son gouvernement poursuivait ses échanges avec la communauté internationale en vue de garantir un retour sécurisé des réfugiés syriens vers leur pays d’origine. Cette position s’inscrit dans une logique de réponse aux tensions sociales internes tout en maintenant un cadre de coopération bilatérale et multilatérale.

Un projet de loi pour les déposants et la justice financière

Dans le domaine financier, il a annoncé que le gouvernement préparait un projet de loi destiné à encadrer les compensations en faveur des déposants bancaires, affectés par les restrictions imposées depuis la crise de liquidité. Il a qualifié cette future législation de « juste », précisant que son objectif serait de restaurer une forme de justice financière tout en préservant la stabilité du secteur bancaire. Aucun détail technique n’a été communiqué à ce stade.

Définition d’une diplomatie équilibrée et réaffirmation de la souveraineté

Le Premier ministre a précisé que « le soutien international est une force si nous savons le canaliser, pas une menace si nous savons négocier ». Il a souligné que les réformes devaient être adaptées aux réalités internes et encadrées par les institutions nationales. Par ailleurs, il a déclaré qu’il ne fallait pas « jeter le Liban dans des bras idéologiques ni à l’Est ni à l’Ouest », appelant à une posture diplomatique fondée sur l’équilibre.

Complémentarité avec la présidence dans un contexte de tensions régionales

Ces déclarations interviennent alors que les débats sur le mandat de la FINUL et les pressions extérieures sur la politique de défense libanaise se multiplient. Le positionnement de Nawaf Salam, bien qu’autonome, ne contredit pas frontalement celui de la présidence. Il s’inscrit dans une tentative de conciliation entre la défense des prérogatives nationales et la nécessité d’un dialogue constructif avec les partenaires internationaux.