Un cadeau de “Toni Makhoul” au peuple libanais.

Un nouveau clip de l’artiste et compositeur libano-international, Toni Makhoul, est né récemment et simule le véritable esprit du Liban et l’identité du peuple libanais qui aime la vie et la créativité… qui reflète la véritable volonté du Liban.

Le clip de Toni Makhoul est un message du Liban au monde entier que le peuple libanais ne baisse pas les bras et il est plus fort que toutes les crises qui sont passées et qui passeront.

Le vrai message du Liban n’est pas la destruction, la mort et l’abandon, mais plutôt un message d’amour, de joie et de vie, et le directeur créatif Elias Absi l’a reflété dans les plus belles scènes de mer, de montagne, de tourisme et d’histoire ancienne du vieux Beyrouth à Beyrouth aujourd’hui qui panse ses plaies et tente de s’élever comme un phénix.

Certaines des paroles de la chanson disent : Nous voulons danser et chanter malgré tout, et nous voulons vivre notre vie en réjouissant, aimant et volant.

Quant à la mélodie de la chanson, c’est un mélange de joie, de danse, de mélodies arabes et andalouses qui miment la créativité humaine.

Vous pouvez voir le clip vidéo de la chanson sur le lien suivant:

Egalement, le vidéo de la chanson est en diffusion sur les écrans libanais les plus célèbres.