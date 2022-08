IDM et Cyberia présentent leurs excuses auprès de leurs abonnés pour les pannes du service Internet

Publicité

Beyrouth le 31 août 2022 : Le service Internet s’est interrompu auprès d’un nombre d’abonnés dans la capitale Beyrouth et dans d’autres régions libanaises où les entreprises IDM et Cyberia opèrent. Cette coupure est due à de multiples pannes dans les centrales téléphoniques situées à Beyrouth et autres régions, ainsi qu’à la grève des employés d’Ogero, impactant toutes les entreprises qui fournissent les services Internet au Liban.

IDM et Cyberia présentent leurs excuses auprès de leurs abonnés pour ces pannes qui ont affecté l’activité économique en général. Nos sociétés n’épargnent aucun effort pour restituer le service à leurs abonnés dans les plus brefs délais. Il est à noter que nous avons réussi à rétablir le service auprès de certains abonnés, y compris les entreprises afin que ces dernières puissent continuer leurs opérations, particulièrement celles qui ont la connexion sans fil (microwave) à travers le réseau GDS. Nos sociétés souhaitent qu’Ogero règle la situation dans les plus brefs délais. De plus, elles se mettent à la disposition du Ministère des Télécommunications afin d’aider là où il est nécessaire pour restituer le service.

