octobre 24, 2025
Réouverture de la Maison de l'Artisan à Ain el-Mreisseh: Une nouvelle ère pour l'Artisanat Libanais

Mirros
S.E. la ministre Haneen Sayed prononçant son allocution. Photo: Nabil Ismail pour la Maison de l’Artisan
Sous le patronage et en présence de S.E. Madame Haneen Sayed, Ministre des Affaires sociales, le ministère a inauguré aujourd’hui la Maison de l’Artisan en présence de personnalités officielles, culturelles et nationales, ainsi qu’un groupe d’artisans libanais venus célébrer la renaissance de ce lieu emblématique du patrimoine.
 
Cet événement vient couronner les efforts du ministère visant à préserver le patrimoine libanais et à promouvoir l’artisanat comme un pilier essentiel de l’identité nationale, mais aussi comme un secteur productif capable de contribuer au développement social et économique. La réouverture de la Maison de l’Artisan incarne la vision du ministère : encourager la culture créative, préserver le savoir-faire traditionnel et autonomiser les artisans, notamment les femmes. La Maison de l’Artisan se veut à la fois un centre de compétences, une plateforme d’exposition, de formation et d’échanges culturels, et un espace qui relie à nouveau le Liban au monde à travers son art et ses métiers d’art.
 
La cérémonie s’est déroulée en présence des membres du nouveau comité de la Maison de l’Artisan, ainsi que de représentants d’institutions officielles et d’organisations internationales, traduisant un engagement national partagé pour la revitalisation de l’artisanat libanais et le soutien aux artisans dans toutes les régions du pays.
 
Créée en 1963, la Maison de l’Artisan avait pour mission de rassembler et de valoriser les œuvres des artisans venus de tous les villages du Liban et de les exposer au cœur de la capitale. La première exposition a eu lieu en 1968, dans un bâtiment unique à Ain el-Mreisseh conçu par les architectes libanais Pierre Neema et Jacques Aractingi, et l’ingénieur Joseph Nassar, en collaboration avec l’architecte français Jean-Noël Conan. Avec sa façade vitrée courbée, l’édifice alliait harmonieusement tradition et modernité, reflétant à la fois l’authenticité artisanale et le dynamisme de Beyrouth à son âge d’or.
 
À l’image du Liban, la Maison de l’Artisan a connu des périodes de prospérité et d’épreuves. Jadis phare de la créativité et du savoir-faire, elle a été incendiée durant la guerre civile et est restée fermée de longues années, avant d’être rouverte en 2000 sous la supervision du ministère des Affaires sociales. Depuis, elle accueille des centaines d’artisans venus de toutes les régions du pays. Aujourd’hui, elle renaît à travers l’exposition « Across Time » qui explore le riche héritage des arts et métiers traditionnels à travers le Levant, avec un accent particulier sur la production libanaise et les pratiques autrefois exposées et commercialisées à la Maison de l’Artisan.
 
La ministre Haneen Sayed a nommé un nouveau comité chargé de la gestion de la Maison de l’Artisan Libanais, composé de Dania Haffar Bazzy (présidente), Samer El Ameen (vice-président), Fadi Haddad, Huda Baroudi, Joumana Rizk Yarak, Nada Debs, Patricia Bitar Cherfan et Raghida Ghandour.
 
Dans son allocution, la ministre Sayed a souligné que « la réouverture de la Maison de l’Artisan est bien plus qu’un événement symbolique : c’est une déclaration de la détermination du Liban à se relever. Tout comme cette Maison a résisté aux épreuves du temps, le Liban ne perd jamais sa capacité à créer, quelles que soient les difficultés. Avec ses façades vitrées tournées vers la mer, cette Maison reflète un Liban qui sait encore bâtir, créer et rêver. »
 
Elle a ajouté: « Ce projet me tient particulièrement à cœur, car il incarne l’essence même du Ministère des Affaires sociales : non seulement un ministère au service des plus vulnérables, mais aussi le gardien du patrimoine vivant et de l’identité culturelle et sociale du pays. L’artisan libanais est l’âme de cette nation. Il prouve, jour après jour, que la créativité ne disparaît jamais, et que les mains qui façonnent la beauté sont aussi celles qui bâtissent l’espoir. »
 
Madame Sayed a exprimé sa profonde gratitude envers le Comité de la Maison de l’Artisan pour son engagement et ses efforts exceptionnels ayant permis de redonner vie à ce haut lieu culturel, saluant les membres qui ont offert leur temps, leur expertise et leurs ressources pour la réussite de ce projet national. Elle a également remercié l’ensemble des partenaires et soutiens qui ont contribué à rendre cette réouverture possible.
 
Elle a conclu en déclarant: « La Maison de l’Artisan n’est pas seulement la maison des métiers d’art, c’est la maison du Liban : un foyer de créativité qui nous rassemble, qui préserve notre identité et qui retisse le lien entre l’artisan et l’humain, entre l’art et la vie. »
 
Dans son discours, Madame Dania Haffar Bazzy, présidente du Comité de la Maison de l’Artisan, a affirmé que cette réouverture représente « un espace qui rend hommage aux artisans, les soutient et les inspire ». Elle a souligné la volonté du comité de travailler main dans la main avec les artisans et leur de donner les ressources et les moyens. Aussi de lancer des ateliers et programmes de formation destinés à renforcer leurs compétences, améliorer leur productivité et développer leurs échanges avec les marchés locaux et internationaux. « Nous espérons, a-t-elle ajouté, que la Maison de l’Artisan devienne un centre national de créativité et un phare pour le renouveau de l’artisanat libanais, afin de le transmettre aux générations futures. »
 
Le ministère et le comité ont exprimé leurs remerciements les plus sincères à tous les partenaires et mécènes qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment UCA Insurance, AddBloom, Sept Winery, Tawlet, Banana Monkey, Tinol, ainsi qu’aux collectionneurs et institutions qui ont généreusement prêté leurs collections : Collection Mohamad Barakat, Maison Tarazi, Association pour la Renaissance du ‘Turath’ Artisanat Libanais, Hotel Palmyra, Beitima Aayta Al-Fukhar Center, Nahla Sukkariyeh et Sawsan Saidi.
 
L’exposition Across Time est curatée par Joy Mardini et William Wehbe pour Babylon – The Agency.
Maison de l’Artisan, Ain El Mreisseh, Beyrouth
L’exposition se poursuit jusqu’au samedi 15 novembre 2025.
 
Horaires d’ouverture : du Lundi au Samedi, de 10h à 19h
Tel.: +961 1 368 462
Instagram: @maisondelartisanlb
