SPEIRO S’ILLUSTRE EN OUVERTURE DU CHAMPIONNAT LIBANAIS DE 4X4

Ce n’est plus une surprise : Speiro, pilote désormais bien connu dans le monde des sports mécaniques au Liban, a confirmé sa régularité et son niveau en s’imposant à la deuxième place de la manche inaugurale du Championnat du Liban de rallye tout-terrain 2025, organisée à Kfardebian dans la région de Kabaneh.

Cet événement a été encadré par l’ATCL (Automobile et Touring Club du Liban) et a réuni une élite de pilotes sur un parcours technique exigeant. Speiro s’est illustré à bord de son véhicule habituel, un Can-Am Maverick X3, assisté par le copilote chevronné Georges Nader, référence du domaine au Liban, avec de nombreuses victoires à son actif.

UN DUO EXPÉRIMENTÉ AU CŒUR DE LA COMPÉTITION

La régularité et la discipline de Speiro, alliées à l’expertise de Georges Nader dans la lecture du terrain et la navigation, ont permis au binôme d’enregistrer des chronos compétitifs dès les premiers kilomètres.

Le parcours, tracé dans un environnement montagneux et rocailleux, nécessitait une grande précision, une résistance mécanique et une capacité d’adaptation rapide.

Dans ce contexte, Speiro a su faire preuve d’une belle maîtrise, affirmant que chaque début de saison est synonyme de défis inédits : « À l’aube de chaque nouveau championnat, l’excitation est unique. Cette première manche nous a obligés à nous adapter très vite pour décrocher une performance à la hauteur de nos attentes. »

OBJECTIF PODIUM ET SOUTIEN DES PARTENAIRES

L’un des objectifs récurrents de l’équipage est de monter sur le podium à chaque manche. Cette ambition est rendue possible grâce au soutien continu de partenaires fidèles.

Pour la troisième année consécutive, Eurol, représentée par Tony et Marwan Akiki, demeure le sponsor principal. À cela s’ajoutent Speed Marine, et une série de nouveaux partenaires stratégiques dont L’Abeille d’Or, les restaurants Feniqia (Byblos et Antelias), la station balnéaire Nalu (Amchit), le 24.7 Protein Bar, l’agence marketing Prime Reach 360, ainsi que Mastergroup Holding, spécialisée dans les événements et panneaux publicitaires.

Speiro n’a pas manqué de leur adresser ses remerciements appuyés, soulignant que ce soutien constant depuis 2012 constitue une base essentielle de son parcours.

UNE ORGANISATION RECONNUE ET UN PUBLIC PRÉSENT

L’édition 2025 a été marquée par une organisation rigoureuse, appuyée par les différentes unités de l’ATCL, la Croix-Rouge libanaise, les forces de sécurité et la Défense civile.

Le public était également au rendez-vous, témoignant de l’engouement renouvelé pour les sports mécaniques au Liban, malgré un contexte économique difficile.

À l’issue de cette première manche, Speiro a tenu à remercier l’ensemble des intervenants : « Je veux saluer le travail des organisateurs, des bénévoles, des services de secours et des sponsors. Rien de tout cela ne serait possible sans eux. »