Les prix des carburants et des bouteilles de gaz ont fortement augmenté selon la dernière grille tarifaire publiée par la direction générale des carburants du ministère de l’énergie et des ressources hydrauliques. Cette hausse intervient alors que les cours du pétrole sur les marchés mondiaux ont fortement augmenté depuis que la Russie a entrepris d’importantes opérations de guerre en Ukraine. Cette situation impacte aussi le Liban.

Par ailleurs, les sociétés distributrices de carburants avaient cessé ou limité l’apport des précieux liquides aux stations essence, préemptant une hausse importante des prix qui s’est finalement produite.

Les prix de 20 litres de SP95 et SP98 progressent de 28 000 LL chacun, s’établissant respectivement à 397 000 LL et à 407 000 LL. Le SP98 repasse ainsi au-dessus du seuil des 400 000 LL.

Le prix du fioul est revu à la hausse et s’établisse 375 000 LL par 20 litres soit 41 000 LL supplémentaires et la bouteille de gaz de 10 litres coutera désormais 15 000 livres libanaises supplémentaires soit 288 000 LL.