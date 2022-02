Trois magistrats français se sont rendus au Liban depuis ce dimanche dans le cadre de l’affaire Carlos Ghosn pour auditionner différents témoins. Ils devraient rester au pays des cèdres jusqu’à jeudi. Ce dernier, qui fait l’objet d’une fiche rouge d’interpol à la demande du Japon, réside actuellement au Liban depuis décembre 2019.

Accusé de détournements de fonds par le Japon, le célère homme d’affaire libano-franco-brésilien, qui réfute toute malversation et qui dénonce un complot des autorités judiciaires nippones, fait également l’objet d’une enquête en France pour les prestations de conseil conclus par RNVB, filiale néerlandaise incarnant l’alliance Renault-Nissan, avec l’ancienne ministre française de la Justice Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer ainsi que pour détournements de biens sociaux à l’occasion de son mariage à Versailles et de blanchiment.

Carlos Ghosn avait déjà été auditionné en juin dernier durant 5 jours. On ignore si les enquêteurs français souhaitent le réinterroger cette semaine. Cependant les informations actuelles indiquent qu’il pourrait être entendu suite à des informations trouvées sur un disque dur. Il accuserait Nissan d’avoir ainsi volé celui-ci et estime que son contenu pourrait avoir été modifié.