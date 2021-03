Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a décidé de nommer Joanna Wronecka comme prochaine coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban. Ce choix a été avalisé par le Conseil de Sécurité de l’ONU, indique certaines sources. L’annonce officielle de cette nomination devrait intervenir prochainement.

Joanna Wronecka devrait ainsi succéder à Jan Kubis quant à lui transféré en Libye. Il s’était fait connaitre notamment par ces tweets cinglants à l’encontre d’une classe politique locale qu’il qualifiait d’irresponsable et à l’origine de la souffrance de la population libanaise.

Qui est Joanna Wronecka?

Âgée de 63 ans actuellement, Joanna Wronecka est une fine connaisseuse des enjeux régionaux. Elle s’est intéressée très jeune au Proche et Moyen Orient et est diplômée “en études arabes” et a obtenu un doctorat en philosophie Arabo-Musulmane auprès de l’Université de Varsovie en 1985. À ce titre, elle a effectuée dès cette époque de nombreux séjour en Algérie et en Egypte.

Dès 1993, elle a rejoint les services diplomatiques polonais pour rejoindre les services de l’ONU. Elle sera directrice adjointe du Département du système des Nations Unies et directrice du Département de l’Afrique et du Moyen-Orient (1998-1999) puis membre du Secrétariat ministériel entre 2003 et 2005.

Elle réintégrera les services diplomatiques polonais pour devenir ambassadrice de Pologne en Égypte entre 1999 et 2003, puis du Maroc et sera accrédité en Mauritanie et au Sénégal entre 2005-2010.

Puis elle débutera une carrière comme représentante de l’UE en Jordanie de 2011 à 2015 avant de devenir sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères de Pologne, chargée de l’aide au développement et de la coopération avec les pays d’Afrique et du Moyen-Orient dès 2015.

En 2017, Joanna Wronecka retrouvera les services des Nations-Unis, devenant représentante permanente de la Pologne au sein de l’institution internationale. Son mandat à ce titre se terminera le 31 mai 2021. Elle sera ensuite nommée coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban.