Lors d’une conférence de presse tenue au Grand Serail à Beyrouth, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, accompagnée de Nikos Christodoulides, président de la République de Chypre, et du Premier ministre libanais, Najib Mikati, a exprimé un soutien ferme de l’Union européenne envers le Liban.

“Le Premier ministre Najib Mikati, je vous remercie pour votre accueil chaleureux,” a déclaré von der Leyen. “Le Liban est un pays magnifique, vibrant et diversifié, riche en énergie et en potentiel mais confronté à d’importantes défis locaux et régionaux. Nous sommes ici pour affirmer que l’Union européenne soutient résolument le Liban et son peuple.”

La présidente de la Commission a souligné que l’UE souhaite renforcer sa coopération avec le Liban, tant sur le plan politique qu’économique, pour soutenir la sécurité et la stabilité du pays. “Nous avons discuté aujourd’hui des moyens d’améliorer nos relations et de confirmer notre soutien. J’aimerais annoncer une enveloppe financière d’un milliard d’euros pour le Liban, disponible dès cette année jusqu’en 2027,” a-t-elle ajouté.

Ce soutien financier vise à contribuer à la stabilité sociale et économique du Liban, à travers l’amélioration des services essentiels tels que l’éducation, la protection sociale et la santé. “Nous vous accompagnerons également dans la mise en œuvre des réformes économiques, financières et bancaires nécessaires pour améliorer la situation économique du pays à long terme,” a précisé von der Leyen.

En outre, l’UE envisage de renforcer les capacités du secteur bancaire et des entreprises libanaises pour restaurer la confiance de la communauté internationale et encourager les investissements privés. “La sécurité et la stabilité sont également essentielles pour l’investissement. Nous soutiendrons l’armée libanaise et les autres forces de sécurité, notamment en fournissant des équipements et des formations pour la gestion des frontières,” a-t-elle expliqué.

Von der Leyen a également évoqué la collaboration avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), surtout en matière d’échange d’informations et de sensibilisation. Elle a réaffirmé l’engagement de l’UE à maintenir des voies légales ouvertes vers l’Europe et à faciliter la réinstallation des réfugiés du Liban vers l’UE, tout en collaborant pour prévenir l’immigration illégale et combattre le trafic de migrants.

“Nous comprenons les défis posés par l’accueil des réfugiés syriens et d’autres déplacés. Depuis 2011, l’UE a soutenu le Liban avec 2.6 milliards d’euros non seulement pour les réfugiés syriens mais aussi pour les communautés d’accueil, et nous continuerons à vous soutenir,” a-t-elle conclu, soulignant la nécessité d’une approche plus structurée pour le retour volontaire en Syrie, en collaboration étroite avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Enfin, von der Leyen a abordé la situation dans la région, notamment le conflit à Gaza, et réaffirmé le soutien de l’UE à tous les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu et à promouvoir une solution à deux États pour la paix et la stabilité durables au Moyen-Orient. Elle a insisté sur l’importance de la mise en œuvre complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, essentielle pour la sécurité du Liban et d’Israël.