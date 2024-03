Dans un retournement de situation étonnant, le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a récemment pris ses distances avec les rumeurs d’un plan gouvernemental visant à indemniser les victimes du sud du Liban, touchées par les affrontements initiés par le Hezbollah contre Israël le 8 octobre dernier. Après plusieurs jours de silence, Mikati a catégoriquement nié l’existence d’une telle initiative, mettant en lumière non seulement les répercussions de la confrontation ouverte par le Hezbollah, qui dure depuis plus de six mois, mais aussi la négligence de l’État face aux victimes de l’explosion du port de Beyrouth en août 2020.

La décision de Mikati de s’exprimer fait suite à un large éventail de réactions après l’annonce supposée du plan d’assistance. Ces réactions critiquaient une approche sectaire face aux diverses catastrophes ayant frappé le Liban, dont l’explosion à Beyrouth et les activités militaires du Hezbollah au sud. Mikati, lors d’une apparition à Tripoli, a affirmé que les rumeurs concernant les aides étaient infondées, soulignant les ressources limitées de l’État, qui peine à couvrir les besoins de base, y compris l’assistance minimale requise pour les déplacés du sud.