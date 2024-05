La France propose d’organiser des négociations indirectes à Paris entre Israël et le Liban afin de trouver une résolution diplomatique au conflit frontalier. Cette initiative, révélée par Channel 13, vise à faciliter le retour des résidents déplacés et à mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hezbollah.

L’acceptation de cette proposition par Israël, ainsi que la volonté de discuter d’ajustements frontaliers, montrent un engagement vers la flexibilité et une potentielle détente. De plus, la chaîne Al-Arabiya’s Al-Hadath rapporte qu’Israël a accepté un retrait du Hezbollah à 10 kilomètres de la frontière, marquant ainsi un possible progrès dans les négociations.

En parallèle, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, en visite au Caire, a souligné la nécessité d’une trêve similaire à Gaza et au Liban, illustrant la vision française d’une approche régionale cohérente pour la paix. Lors de sa rencontre avec le diplomate égyptien Sameh Shoukry, ils ont échangé leurs évaluations sur les négociations de trêve en cours entre Israël et le Hamas.

Le tour régional de Séjourné, incluant des arrêts au Liban, en Arabie Saoudite et en Israël, coïncide avec les délibérations du Hamas à Gaza concernant une proposition de trêve de 40 jours, évoquée lors des discussions au Caire avec les médiateurs américains, égyptiens et qataris.

En Israël, un officiel a déclaré attendre des réponses imminentes avant de décider de l’envoi d’envoyés au Caire pour finaliser un accord. Cette déclaration fait suite à des informations selon lesquelles un haut responsable du Hamas annoncera leur position très prochainement.

Les discussions de Séjourné à Beyrouth ont également été fructueuses, abordant la violence transfrontalière qui a fait des centaines de victimes. Avant de se rendre en Israël, il a présenté aux officiels libanais une modification de la proposition diplomatique de la France visant à résoudre le conflit frontalier, réitérant l’engagement de la France et partageant les résultats de sa visite avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz.

Ces efforts diplomatiques de la France, visant à stabiliser la région et à promouvoir une coexistence pacifique, mettent en lumière son rôle de puissance médiatrice dans des conflits de longue durée. Les jours à venir seront cruciaux pour évaluer l’efficacité de cette médiation et les réponses apportées par les différentes parties impliquées.