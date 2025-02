Vote de confiance au Parlement : le gouvernement de Nawaf Salam face à son premier test politique

- Advertisement -

Une majorité attendue mais des débats houleux en perspective

Le Parlement libanais se réunit aujourd’hui pour débattre du programme du gouvernement dirigé par Nawaf Salam avant de procéder au vote de confiance. Cette session, qui marque une étape clé pour l’exécutif, intervient dans un contexte politique et économique tendu. Selon les premières analyses et les équilibres parlementaires actuels, Nawaf Salam devrait obtenir une majorité confortable, estimée à plus de quatre-vingts voix sur cent vingt-huit. Ce soutien reflète la volonté de plusieurs blocs de donner une chance au nouveau gouvernement afin de relancer les réformes indispensables au redressement du pays. Toutefois, la discussion qui précède le vote s’annonce animée, avec de nombreux députés inscrits pour prendre la parole, dépassant le seuil de soixante-quinze interventions, un chiffre rarement atteint lors d’une session de confiance.

Un contexte politique marqué par la transition présidentielle

L’arrivée au pouvoir du président Joseph Aoun en janvier dernier a entraîné une recomposition des rapports de force entre les acteurs politiques. Son élection, perçue comme un tournant institutionnel, a conduit à la nomination de Nawaf Salam, une personnalité bénéficiant d’un soutien international important et considérée comme capable de mener des réformes structurelles. Ce choix a favorisé une certaine adhésion au sein du Parlement, notamment de la part des blocs politiques attachés à la stabilité institutionnelle.

D’après les premières déclarations des députés, la majorité devrait être atteinte grâce à l’appui du mouvement Amal, dirigé par Nabih Berri, du Hezbollah et d’autres formations parlementaires influentes. Si ces forces politiques ont décidé de soutenir Nawaf Salam, c’est avant tout pour garantir une continuité dans la gestion du pouvoir et éviter une prolongation du vide gouvernemental, qui aurait accentué l’instabilité économique. Cependant, plusieurs interventions durant la séance mettent déjà en avant des préoccupations quant à la capacité du gouvernement à engager des réformes profondes et à éviter une gestion purement technocratique, déconnectée des réalités sociales.

Une attente forte de la population et une exigence de résultats rapides

Les Libanais, frappés par une crise économique prolongée et une inflation galopante, attendent du nouveau gouvernement des mesures concrètes et immédiates. Les discussions au Parlement ne portent pas uniquement sur l’octroi de la confiance, mais aussi sur les priorités que l’exécutif devra traiter dès son entrée en fonction. La stabilisation monétaire, la relance du secteur bancaire et la reprise des négociations avec le Fonds Monétaire International figurent parmi les dossiers les plus urgents.

En parallèle, la question des services de base, notamment l’électricité et les carburants, reste au cœur des préoccupations des citoyens. Plusieurs députés ont déjà exprimé leur scepticisme quant à la capacité du gouvernement à imposer des solutions viables dans ces secteurs. L’absence d’un plan détaillé pour remédier à la pénurie d’énergie pourrait devenir un point de friction au sein du Parlement, certains parlementaires exigeant des engagements fermes avant de se prononcer sur la confiance.

Les incertitudes autour des nominations et des choix stratégiques

L’un des sujets de débat majeurs concerne la nomination aux postes-clés de l’État. Nawaf Salam n’a pas encore précisé son approche concernant le remplacement du gouverneur de la Banque du Liban, dont la succession est un enjeu central dans la politique monétaire du pays. De même, les nominations dans les secteurs sécuritaire et administratif suscitent des interrogations, plusieurs blocs politiques cherchant à préserver leur influence sur ces choix stratégiques.

Certains députés ont d’ores et déjà mis en garde contre toute tentative d’imposer des décisions sans concertation avec les principales forces politiques. La crainte d’un gouvernement trop technocratique, prenant des décisions en rupture avec les équilibres traditionnels, est un argument soulevé par plusieurs élus qui, bien que soutenant Salam, pourraient adopter une posture plus critique dans les semaines à venir.

Un équilibre fragile malgré une confiance attendue

Si le gouvernement devrait obtenir la majorité requise pour entrer en fonction, il ne pourra pas se reposer sur ce simple vote pour garantir sa stabilité. La présence de nombreuses voix critiques au sein même des blocs qui s’apprêtent à lui accorder leur soutien montre que la confiance donnée aujourd’hui ne sera pas un blanc-seing. Nawaf Salam devra rapidement prouver qu’il est en mesure de traduire son programme en actions concrètes, sous peine de voir cette confiance se transformer en contestation ouverte.

Le vote de confiance d’aujourd’hui ne constitue donc qu’une première étape pour le nouveau gouvernement. Ce qui comptera véritablement, ce sont les décisions qu’il prendra dans les jours et semaines à venir pour répondre aux attentes d’une population à bout de patience. Le défi sera de taille : équilibrer les impératifs de réforme avec les réalités politiques du pays, tout en maintenant un dialogue ouvert avec un Parlement où les clivages restent profonds.