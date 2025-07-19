وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي وزير الصحة ركان نصرالدين ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة.

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التقى وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ضم رئيس الجمعية الدكتور إيلي حداد والامينة العامة الدكتورة نيكول جبارة وزير الصحة د. ركان نصرالدين في مكتبه في الوزارة.

وبحث الوفد مع وزير الصحة سبل تعزيز التعاون، كما تم التطرق إلى المشاربع المستقبلية التي تنوي الجمعية القيام بها.

بدوره، شكر الوزير الجمعية على كل الجهود المبذولة، مشيرا الى ان من شأن مثل هذه المشاريع ان تساهم في تعزيز القطاع الصحي والطبي في لبنان كما انه ومن خلالها سنشهد قدوم أطباء من أعضاء الجمعية إلى لبنان لتنفيذ مهام محددة، لا سيما في مجال الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء الغليظ.

وأبلغ الوزير الوفد أنه، وبفضل “مهمة الماء الزرقاء” التي نفذها عدد من أطباء العيون من الجمعية في أيار الماضي، تم إعادة تقييم هذا الإجراء الجراحي، وهو الآن يُغَطّى ضمن الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين.

كذلك جدد الوفد التزام الجمعية بالعمل من أجل لبنان بصحة أفضل.