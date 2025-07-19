samedi, juillet 19, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية يلتقي وزير الصحة ركان نصرالدين ويبحث سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة.

Solidarité Liban
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
0 lecteurs
- Advertisement -

التقى وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ضم رئيس الجمعية الدكتور إيلي حداد والامينة العامة الدكتورة نيكول جبارة وزير الصحة د. ركان نصرالدين في مكتبه في الوزارة.

وبحث الوفد مع وزير الصحة سبل تعزيز التعاون، كما تم التطرق إلى المشاربع المستقبلية التي تنوي الجمعية القيام بها.
بدوره، شكر الوزير الجمعية على كل الجهود المبذولة، مشيرا الى ان من شأن مثل هذه المشاريع ان تساهم في تعزيز القطاع الصحي والطبي في لبنان كما انه ومن خلالها سنشهد قدوم أطباء من أعضاء الجمعية إلى لبنان لتنفيذ مهام محددة، لا سيما في مجال الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء الغليظ.

وأبلغ الوزير الوفد أنه، وبفضل “مهمة الماء الزرقاء” التي نفذها عدد من أطباء العيون من الجمعية في أيار الماضي، تم إعادة تقييم هذا الإجراء الجراحي، وهو الآن يُغَطّى ضمن الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين.
كذلك جدد الوفد التزام الجمعية بالعمل من أجل لبنان بصحة أفضل.

- Advertisement -
Article précédent
Ce silence qui hurle : la vengeance sunnite et la mémoire des minorités en Syrie
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Ce silence qui hurle : la vengeance sunnite et la mémoire des minorités en Syrie

Nos chroniques 0
Je cherchais à comprendre. Pourquoi cette colère brutale, ce...

Bamieh bi Zeit: Un trésor estival oublié, où le gombo prend vie dans une sauce tomate parfumée

Culture 0
Bamieh bi Zeit, plat estival libanais, mêle gombos tendres et sauce tomate à l’huile d’olive. Simple et savoureux, il se prépare en 30 minutes, agrémenté d’oignon, d’ail et d’épices. Servez chaud, accompagné de pignons grillés ou de pois chiches pour varier les textures.

Sud-Liban : le cessez-le-feu encore une fois fragilisé par une série de frappes israéliennes meurtrières

L'Actualité du Liban 0
Quatre personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes ciblées dans le Sud-Liban, en violation du cessez-le-feu de novembre. Israël affirme avoir visé des membres du Hezbollah, dont un commandant de la Force Radwan. La situation relance les tensions frontalières, alors que les civils paient le prix fort. L’absence de réaction officielle libanaise et le silence partiel de l’armée israélienne alimentent la crainte d’une escalade durable.

Les plus lus

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.