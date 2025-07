Kousa Mahshi froid : courgettes farcies, version salade

- Advertisement -

La Kousa Mahshi, tradition familiale au Liban, se déguste ici froide et légère : courgettes tranchées, cœur tendre farci de riz parfumé et de morceaux de tomates, se marient en salade rafraîchissante. Idéale pour un déjeuner équilibré, elle allie authenticité et modernité.

Recette

Ingrédients (4 personnes)

6 petites courgettes rondes

100 g de riz rond

2 tomates mûres, épépinées et coupées en petits dés

1 oignon, finement haché

2 c. à soupe de concentré de tomate

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 bouquet de persil plat, ciselé

1 c. à café de menthe séchée (ou fraîche)

1 gousse d’ail hachée

Le jus d’1 citron

Sel, poivre

Préparation

Préparer les courgettes Ébouillantez les courgettes entières 3 min. Égouttez, laissez tiédir et coupez les chapeaux. Évidez l’intérieur à la cuillère en laissant 3 mm de chair. Cuisson du riz Rincez le riz, faites-le cuire 8 min dans de l’eau bouillante salée. Égouttez. Farce Mélangez riz, tomates, oignon, ail, concentré de tomate, persil, menthe, sel, poivre et 1 c. à soupe d’huile d’olive.

Garnissez chaque courgette de ce mélange. Replacez les chapeaux en version visuel, ou laissez ouvert pour l’effet salade. Assaisonnement et repos Dans un plat, disposez les courgettes farcies. Arrosez de jus de citron et de 1 c. à soupe d’huile d’olive restante.

Filmez et réfrigérez 1 h avant service.

Les petits plus

Punch épicé : ajoutez une pointe de piment d’Alep.

: ajoutez une pointe de piment d’Alep. Herbes fraîches : remplacez la menthe séchée par de la menthe fraîche ciselée.

: remplacez la menthe séchée par de la menthe fraîche ciselée. Variation crémeuse : servez avec un filet de yaourt à l’ail.

: servez avec un filet de yaourt à l’ail. Touche croquante : agrémentez de pignons de pin torréfiés.