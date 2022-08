Sur son compte Twitter, le Dr Fouad Abou Nader a déclaré :

” Pendant des mois, la Commission parlementaire du Budget et des Finances a préparé un projet de loi aménageant le secret bancaire inacceptable pour le FMI comme je l’ai dit. Malgré tout, le Parlement l’a voté et voilà que, comme je le souhaitais, le Président refuse de signer le décret parce qu’elle n’est pas rétroactive et est donc inacceptable pour le FMI. A quoi jouent-ils ? Cessez de détruire notre Liban et nos vies ! “

خلال أشهر ، كانت لجنةالمال والموازنة البرلمانية تعد مشروع قانون لتعديل السرية المصرفية غير مقبول بالنسبة لصندوق النقد الدولي ، كما قلت. #السرّية_المصرفية@Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 11, 2022

على الرغم من كل شيء ، صوّت البرلمان عليه والآن ، كما كنت أتمنى ، لم يتم التوقيع على هذا المرسوم (من قبل رئيس الجمهورية) لأنه ليس بمفعول رجعي وبالتالي فهو غير مقبول من صندوق النقد الدولي. بماذا يتلاعبون ؟ توقفوا عن تدمير لبناننا وحياتنا!#السرّية_المصرفية @Legal_Agenda — Fouad Abou Nader | فؤاد أبو ناضر (@fabounader) August 11, 2022