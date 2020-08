L’Association Arcenciel a appelé la population Beyrouthine à rassembler les morceaux de verre dans des boites ou des sacs et à les mettre dans la rue pour y être ramassé par ses bénévoles.

L’ONG indique ainsi que ses membres procéderont à ces ramassages du lundi au vendredi, de 8 heures du matin à 5 heures du soir. Il s’agira alors d’envoyer la localisation via WhatsApp par les numéros 03 117 932 et 76 110 181 en précisant son nom et son prénom.

Les zones couvertes seront celles du Port jusqu’à Hamra et le quartier d’Ashrafieh.

Un point de ramassage sera également fonctionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le quartier de la Quarantaine.

Il sera également possible de les contacter via le numéro 76 110 181 sur WhatsApp et prendre rendez-vous.

L’association rappelle qu’en raison des conditions économiques, le Liban pourrait faire face à de nombreuses difficultés pour importer du verre. Il s’agit donc de recycler un maximum de débris.

Elle appelle également à la donation de gants de sécurité pour ses membres bénévoles ainsi que de boites en carton, de sacs industriels ou encore de containers qui pourraient stocker ce matériel pour quelques temps.