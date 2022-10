La délégation de l’Union Européenne a organisé aujourd’hui, à son siège à Beyrouth, une cérémonie de signature pour lancer le programme REBAHS[i] LPSPII[ii], une continuation du projet REBAHS qui a été lancé en 2018 dans le but de renforcer le secteur des soins de santé primaires au Liban. La signature a eu lieu entre la délégation de l’UE et le consortium exécutif composé d’International Medical Corps (IMC) et Première Urgence Internationale (PUI), pour confirmer l’engagement du projet à soutenir le secteur de santé au Liban et accroître la confiance dans la qualité des services fournis, tout en soutenant la gouvernance et la direction du Ministère de la Santé Publique en tant que superviseur de la provision de soins de santé primaires.

Financé par l’Union européenne, REBAHS LPSPII couvrira les cliniques de soins de santé primaires à travers le Liban pour garantir un niveau d’excellence dans leurs réponses aux besoins de soins de santé primaires de leur communauté. Le projet prospère grâce à une collaboration réussie avec le Ministère de la Santé Publique, en particulier l’unité de soins de santé primaires et le programme national de santé mentale, qui a développé le protocole à long terme de subvention des centres de soins de santé primaires, et qui évaluera les effets du projet sur les communautés ciblées au niveau des individus, des centres de soins et de tout le secteur de santé.

A l’occasion, SE Dr. Firas Abiad, Ministre de la Santé Publique, a déclaré: «C’est pour moi un grand plaisir de participer aujourd’hui à cet événement où l’UE et ses partenaires, IMC et PUI, réitèrent leur engagement à apporter un soutien indispensable au Liban; En effet, notre pays et ses habitants, libanais et réfugiés, vivent des moments très difficiles, ou l’accès aux besoins essentiels est devenu inabordable. Ce programme garantira que les communautés les plus vulnérables du Liban bénéficieront d’un accès plus facile aux soins de santé dont ils ont besoin».

Le programme jouera un rôle important comme lien entre l’humanitaire et le développement et dans la réalisation de l’ODD[iii] 3 visant à assurer vie saine et bien-être a tout le monde. Il répond aux besoins de soins de santé primaires de tous les résidents du Liban d’une manière qui réduit leur charge financière, d’autant plus qu’un grand nombre de la population libanaise est maintenant au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté et ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels, y compris les soins de santé. Beaucoup n’ont même pas une assurance médicale; alors, avoir accès à des soins de santé primaires de qualité et abordables est indispensable.

Alessandra Viezzer, Responsable de la Coopération de la Délégation de l’Union Européenne au Liban, a observé: «Grâce à son soutien constant aux centres de soins de santé primaires du réseau du Ministère de la Santé Publique depuis 2018, l’UE, en partenariat avec IMC et PUI, a donné accès à 2,1 millions bénéficiaires à des consultations médicales, des services de vaccination et des tests de laboratoire. En outre, le soutien de l’UE a permis à 11400 personnes de bénéficier des services de santé mentale dans des centres de soins de santé primaires. Nous sommes fiers de réitérer notre soutien jusqu’en 2023 et de continuer à mettre au services de la communauté un bouquet de services de santé de qualité, complet et abordable».

International Medical Corps dirigera un consortium avec son partenaire Première Urgence Internationale pour renforcer la capacité du secteur de santé local et fournir des services de santé de qualité grâce à l’exécution du protocole à long terme de subvention des centres de soins de santé primaires, développé par le Ministère de la Santé publique.

Eduard Tschan, Directeur d’International Medical Corps au Liban, a poursuivi: «C’est grâce au soutien financier de l’Union Européenne que nous pouvons mettre en œuvre ce programme qui a un impact positif sur le secteur des soins de santé primaires dans son ensemble et sur la qualité de vie dans les communautés que nous servons; et nous sommes très heureux de travailler main dans la main avec nos partenaires pour aider le plus grand nombre de personnes possible à combler leurs besoins essentiels de soins de santé».

Le Chef de Mission de Première Urgence Internationale, Kevin Charbel, a ajouté : «Ce programme propose également des séances de sensibilisation pour expliquer les services offerts et éduquer les communautés sur un nombre de sujets, y compris la santé mentale et la violence sexiste, qui sont aussi importants que la sante physique et, dans certains cas, peuvent sauver des vies».

On estime que 1 110 000 bénéficiaires individuels, y compris des réfugiés et des Libanais vulnérables, vont recevoir des services de soins de santé primaires, alors que 62 000 personnes vont bénéficier d’une éducation sanitaire communautaire. 2 100 bénéficiaires auront accès à un soutien mental et psychologique, et 32 000 autres vont recevoir des services supplémentaires de soins de santé mentale. 6000 personnes seront aidées à travers des séances de sensibilisation sur la violence sexiste.

REBAHS LPSP II prévoit de soutenir 66 centres de soins de santé primaires et former 236 membres du personnel à travers le pays, tout en assurant une évaluation vis à vis les normes de qualité. “En raison de la situation économique au Liban, nous assistons à une demande accrue aux cliniques de soins de santé primaires de fournir des médicaments contre les maladies chroniques, c’est pourquoi il est très important de soutenir ces cliniques et à leur personnel afin qu’ils puissent servir autant de bénéficiaires que possible», a conclu May Hasbini, Vice-Président de la Société de Secours Social et de Bien-être, Al-Mouaasat – Clinique Nazih Bizri .

REBAHS LPSP II est une continuation de REBAHS I, REBAHS II et REBAHS LPSP, qui ont été mis en œuvre entre janvier 2018 et mai 2022, et ont fourni des services subventionnés de santé physique et mentale à plus de 2 millions de bénéficiaires. L’Union Européenne, par le biais du NDICI[iv], a généreusement fourni à IMC et PUI 30 000 000 € pour aider les communautés vulnérables, y compris les réfugiés et les communautés d’accueil, en mettant à leur disposition des services de santé primaires et de santé mentale partout à travers Liban. L’Union Européenne soutient ainsi le développement d’un secteur de santé solide, accessible et de qualité, capable de répondre aux besoins des personnes et des familles les plus vulnérables.

[i] Réduire les obstacles économiques à l’accès aux services de santé

[ii] Protocole II à long terme de subvention des centres de soins de santé primaires

[iii] Objectifs de Développement Durable

[iv] L’instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale