Deux ans après l’accord conclu entre le Liban et le Fonds monétaire international (FMI) sur un programme de réformes, l’Union européenne (UE) a appelé à une application plus rapide de ce programme afin de débloquer une aide financière et de remettre le pays sur la voie de la reprise économique.

Le programme qui a été décidé le 7 avril 2022, prévoyait une aide substantielle de plus de 3 milliards de dollars provenant du Fonds Monétaire International (FMI). En plus de cela, il était prévu de recevoir un soutien supplémentaire de la part des bailleurs de fonds internationaux pour aider à la réalisation des objectifs prévus.



Cependant, malgré ces accords et ces promesses de soutien financier, la délégation de l’Union Européenne (UE) au Liban, ainsi que les ambassades des pays membres de l’UE, ont exprimé leur déception face à la lenteur des progrès réalisés. Ils ont fait part de leur mécontentement dans un communiqué publié le vendredi suivant l’accord.



Le communiqué souligne leur insatisfaction face à la progression extrêmement lente des objectifs et des réformes prévus par le programme. Les représentants de l’UE ont exprimé leur inquiétude quant à la capacité du Liban à mettre en œuvre les changements nécessaires pour améliorer la situation économique et sociale du pays.



La déception exprimée par la délégation de l’UE et les ambassades des États membres de l’UE est un signal fort de l’importance de la mise en œuvre rapide et efficace des réformes prévues. Il est clair que l’UE et ses États membres attendent des résultats concrets et rapides pour justifier leur soutien financier au Liban.

Tout en reconnaissant les défis actuels du Liban, l’UE a souligné que la situation devrait servir de catalyseur pour le changement. Le communiqué souligne l’importance d’élire un président et de former un gouvernement pleinement fonctionnel, mais met en garde contre le fait que ces étapes ne doivent pas retarder davantage les réformes cruciales.

“L’adoption du budget 2024, la réforme des lois sur le secret bancaire et les efforts de stabilisation du taux de change démontrent que des progrès sont possibles lorsqu’il y a une volonté”, souligne le communiqué.

L’UE a souligné la nécessité de réformes structurelles pour empêcher le Liban de se retrouver pris dans un cycle de crises. Elle a appelé à un leadership décisif, soulignant que les solutions aux problèmes économiques du Liban doivent venir de l’intérieur du pays.

Malgré la lenteur des progrès, l’UE a réaffirmé son engagement à soutenir le Liban et son peuple dans leur quête d’un avenir meilleur. Le communiqué se termine par un message fort : “Le moment d’agir est maintenant, et il le sera toujours.”