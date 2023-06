Le 5 juin 2023, la Délégation de l’Union européenne au Liban et la Fondation Samir Kassir ont récompensé les lauréats de la 18e édition du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse. Les résultats ont été annoncés lors d’une cérémonie tenue dans les Jardins du Palais Sursock à Beyrouth. Le Prix Samir Kassir, établi et financé par l’Union européenne, est l’événement phare annuel de la liberté de la presse et le prix de journalisme le plus prestigieux en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe. La cérémonie de remise du Prix est organisée chaque année, depuis 2006, pour commémorer l’assassinat du journaliste libanais Samir Kassir le 2 juin 2005 à Beyrouth et célébrer sa vie, ses valeurs et sa mémoire.

L’espace civique dans la région est de plus en plus restreint, de nombreux journalistes faisant face à des menaces de détention arbitraire et une instrumentalisation de la justice. Ces risques augmentent dans un contexte mondial de manipulation de l’information et de crise de confiance dans la crédibilité et la fiabilité des médias. Le Prix Samir Kassir réaffirme l’engagement de l’Union européenne à soutenir un journalisme indépendant et de qualité, comme vecteur de transparence et de responsabilité. Le Prix récompense les journalistes qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement en faveur des droits de l’homme et de la démocratie.

Cette année, 242 journalistes d’Algérie, d’Arabie saoudite, du Bahreïn, d’Égypte, d’Irak, de Jordanie, du Koweït, du Liban, de Libye, du Maroc, de Palestine, de Syrie, de Tunisie et du Yémen ont participé au concours. La catégorie « Article d’opinion » comptait 81 candidats, la catégorie « Article d’investigation » 110 et la catégorie « Reportage audiovisuel d’information » 54. Dans chaque catégorie, le lauréat reçoit une récompense de 10 000 €. Les finalistes de chaque catégorie reçoivent chacun 1 000 €.

Les lauréats de la 18e édition sont :

– Catégorie « Article d’opinion » : Inas Hakky, née en 1983 en Syrie. Son article « Lettre ouverte à Jackie Chan » a été publié le 25 juillet 2022 sur le site Raseef22. Cet article, écrit de manière novatrice en réponse au tournage d’un film de M. Chan dans des zones dévastées de Syrie, relate la souffrance de la population syrienne dans plusieurs régions du pays détruites par des années de conflit.

– Catégorie « Article d’investigation » : Mahmoud Al-Sobky, né en 1984 en Égypte. Son article « Migration via passeports semblables », publié par Al-Jazeera le 6 juillet 2022, enquête sur les réseaux clandestins de trafic de documents de voyage européens pour faciliter l’émigration illégale vers l’Europe

– Catégorie « Reportage audiovisuel d’information » : Mohamd Chreyteh, né en 1987 au Liban. Son reportage intitulé « Les pressions sociales et politiques contre la communauté LGBT » a été diffusé par Deutsche Welle le 9 décembre 2022. Le reportage décrit le quotidien de membres de cette communauté faisant face à des restrictions imposées par le pouvoir politique sous l’influence des groupes religieux.

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Liban Ralph Tarraf a déclaré : « Alors que le Prix Samir Kassir est en premier lieu un prix pour la liberté de la presse, il devient avec le temps une plateforme essentielle pour défendre les libertés en général. Cela est particulièrement vrai lorsque vous découvrez les centaines d’articles et de reportages que la Fondation Samir Kassir reçoit chaque année et les sujets qu’ils traitent. Je tiens à féliciter les finalistes d’avoir atteint cette étape du concours. Merci d’être la voix de millions de personnes dans cette région. ».

De son côté, Gisèle Khoury, Présidente de la Fondation Samir Kassir a affirmé que « la liberté, l’État de droit et la modernité sont les trois valeurs que défendait Samir Kassir et que le prix et la fondation qui portent son nom revendiquent. Ces valeurs sont aujourd’hui attaquées à travers la région ». Et d’ajouter : « Nous devons défendre le journalisme, quels que soient les difficultés, parce que seule la presse libre reflète le vrai visage et le rôle du Liban dans la région ; et c’est la mission que poursuit la Fondation Samir Kassir au quotidien ».

Comme chaque année, un jury indépendant a départagé les candidats. Il était composé de sept professionnels des médias, universitaires et défenseurs des droits de l’homme d’Europe et du Moyen-Orient : Madi Al-Khamees (Koweït), secrétaire général du Forum des médias arabes ; Monika Lengauer(Allemagne), enseignante à l’Institut Erich Brost pour le journalisme international à l’Université technique de Dortmind ; Patrick Leusch (Belgique), directeur du Forum global des médias à Deutsche Welle ; Afrah Nasser (Yémen), journaliste lauréate de récompenses internationales et chercheuse au Centre arabe à Washington ; Nayla Razzouk (Liban), directrice de la rédaction à Bloomberg News Moyen Orient et Afrique du Nord et représentante de la Fondation Samir Kassir auprès du jury ; Eduardo Suárez (Espagne), directeur éditorial à l’Institut Reuters de l’Université d’Oxford ; et Asaad Al-Zalzalee (Iraq), journaliste d’investigation et lauréat du Prix Samir Kassir en 2017 et 2018.

Pour la quatrième année consécutive, un Prix des étudiants a été décerné. Dix-huit étudiants algériens, jordaniens, libanais, marocains, palestiniens, tunisiens et yéménites ont eu accès aux candidatures des finalistes et la chance d’interagir virtuellement avec les candidats et de débattre du contenu de leurs articles et reportages. Suite au débat, les étudiants ont voté pour l’article intitulé « Lettre ouverte à Jackie Chan » de la journaliste syrienne Inas Hakky.

Toutes les informations sur l’édition 2023 du Prix Samir Kassir, les articles et le reportage audiovisuel, ainsi que les biographies, articles et reportages des lauréats depuis le lancement du Prix en 2006 sont disponibles sur le site Internet : www.prixsamirkassir.org.

La cérémonie était animée par la journaliste Dalal Mawad, lauréate du Prix Samir Kassir en 2020, et Ayman Mhanna, directeur exécutif de la Fondation Samir Kassir. Elle a été suivie par des milliers de téléspectateurs au Liban et dans la région, à travers les chaînes locales et satellitaires de LBCI et sur les comptes du Prix Samir Kassir sur les réseaux sociaux.

