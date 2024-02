L’Union européenne et la Fondation Samir Kassir ont lancé, aujourd’hui 15 février 2024, la 19e édition du Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse.

Le prix, décerné depuis 2006 par l’Union européenne, rend hommage au journaliste et écrivain libanais Samir Kassir, assassiné en 2005. Plus de 3 400 journalistes du Moyen-Orient, du Golfe et d’Afrique du Nord ont participé au prix depuis sa création et 50 d’entre eux ont été récompensés.

L’ambassadrice de l’Union européenne au Liban, Sandra De Waele, a déclaré : « Bien que dix-neuf ans se soient écoulés depuis la création du Prix Samir Kassir, il est désormais plus que jamais nécessaire, compte tenu de la crise à laquelle fait face la région. Le travail des journalistes est non seulement plus difficile, mais aussi plus dangereux ». Et de poursuivre : « Il est plus que jamais important de défendre la liberté de la presse, afin de permettre aux journalistes d’effectuer leur travail en toute sécurité et de donner au public la possibilité d’écouter ce qu’ils ont à nous dire ».

Le président par intérim de la Fondation Samir Kassir Malek Mrowa a ajouté : « Cette année a été particulièrement difficile pour le monde arabe. C’était une période également tragique pour les journalistes, avec le nombre record de journalistes tués », en précisant que « le Prix Samir Kassir revêt une importance primordiale ; il perpétue l’héritage de Mme Gisèle Khoury qui a fait, de ce prix, l’un des plus prestigieux dans le monde arabe ».

Le Prix Samir Kassir pour la liberté de la presse est ouvert aux candidatures en provenance des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et du Golfe jusqu’au 1er avril 2024. Trois prix seront décernés :

– Meilleur article d’opinion

– Meilleur article d’investigation

– Meilleur reportage audiovisuel d’information

Les contributions doivent être axées sur un ou plusieurs des thèmes suivants : l’État de droit, les droits de l’homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la liberté d’expression, le développement démocratique ou la participation citoyenne. Le lauréat dans chacune des trois catégories recevra un prix de 10 000 €.

Le jury sera composé de sept membres votants de médias arabes et européens, et d’un observateur représentant l’Union européenne. Les résultats seront communiqués le jour de la cérémonie de remise du Prix, qui se tiendra le 4 juin 2024 à Beyrouth, deux jours après la 19e commémoration de l’assassinat de Samir Kassir.

Le règlement du concours, les formulaires d’inscription et les détails du dossier de candidature sont disponibles sur le site www.prixsamirkassir.org.