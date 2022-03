Une dépêche de l’ANI indique que des habitants de la région de Batroun seraient privés de courant électrique public depuis maintenant plus de 2 semaines. Il s’agit notamment du cas de la localité de Niha, située à 1350 mètres d’altitude, alors que les localités côtières sont privées d’électricité depuis seulement 4 jours.

L’Agence Nationale d’Information indique que les habitants de ces localités ont pu, grace à la chute des températures et à la neige, conserver les aliments à l’extérieur.

Ils appellent par conséquence le ministre de l’énergie et les responsables de l’EDL à rétablir au plus vite l’électricité publique, d’autant plus que la chute des températures amène à un besoin urgent de disposer des moyens de chauffer les maisons.

Toujours dans la région de Batroun, certaines villes et localités en moyenne attitude sont également victimes d’une panne d’Internet depuis quelques jours, précise la dépêche.