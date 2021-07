S’exprimant à l’issue d’une réunion avec l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Liban Walid Bukhari et qui s’est déroulée à Maarab, le dirigeant des Forces Libanaises Samir Geagea a estimé que le Liban se trouve dans la situation de souffrance actuelle “par les paris fabriqués de certains personnes qui ont tenter de nuire à l’image du Liban et à ses relations avec les pays frères et en premier lieu l’Arabie Saoudite”.

Il faisait également allusion à la décision de Riyad d’interdire l’importation de produits alimentaires du Pays des Cèdres en raison de trafic de drogue transitant par lui.

Reconnaissant que Riyad s’est quelque peu éloigné du dossier libanais, il a tout de même estimé que le royaume n’a pas tourné le dos au Pays des cèdres.

Ce n’est un secret pour les dirigeants saoudiens que le Liban a été affligé au cours des 15 dernières années par des groupes en son sein qui fonctionnent selon des calculs qui contredisent complètement l’intérêt du Liban et ne valorisent pas l’intérêt national, les bonnes relations et le respect mutuel Samir Geagea, le 12 juillet 2021

Le dirigeant des forces libanaises estime ainsi qu’il n’y a aucune crise réelle entre les 2 états et d’estimer que la majorité parlementaire actuelle a échoué et qu’il s’agit d’élire de nouveaux représentants le plus rapidement possibles pour obtenir “un gouvernement souverain et propre, une administration efficace et capable qui pourra débarrasser le Liban d’une corruption qui est profondément enracinée dans l’état”.

Samir Geagea indique ainsi avoir confiance en l’Arabie saoudite pour aider le Liban à faire face à la crise actuelle.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն