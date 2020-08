Concert exceptionnel de Abdel Rahman el Bacha le Samedi 29 août à 20h00 dans les magnifiques jardins de la Mairie de Gordes en soutien au Liban

Le jeune Maire de Gordes, Richard Kiateff en partenariat avec Zeina Trad et « Les Rencontres Méditerranéennes » et avec l’aide inestimable de Pascale Ojeil au Liban ainsi que le facteur de Piano C.Bechstein organisent un concert-évènement avec le célèbre pianiste, compositeur et interprète, Abdel Rahman el Bacha qui jouera des œuvres de Beethoven, de Ravel et de ses propres compositions pendant une heure sans entracte pour un concert exceptionnel en soutien au Liban. Durant ce concert, un duo exceptionnel entre el bacha et la violoncelliste virtuose Astrig Siranossian se formera pour interpréter des œuvres inédites.

La vente des billets sera reversée directement à l’Association Achrafieh 2020 via la plateforme Just Help. Durant ce concert qui devrait également être filmé et retransmis dans les médias français et libanais afin d’encourager la diaspora libanaise de soutenir son pays. Pour cela, Robert Harfouche, fondateur de la plateforme Just Help, a créé une page spéciale pour cet évènement où il vous sera possible de contribuer pour une donation en denrée alimentaire et ainsi être défiscalisé si vous êtes résident en France de 66%, il vous suffit de cliquer directement sur achrafieh2020.just-help.org

Abdel Rahman el Bacha jouera sur un piano qui arrivera directement du festival de la Roque d’Anthéron où il se produira d’ailleurs le 16 août lors du festival. El Bacha n’a pas hésité une seconde pour offrir sa prestation pour son pays d’origine ainsi que Astrig Siranossian. Le programme de El Bacha sera le suivant :

Beethoven

Sonate no 8 en do mineur op 13 « Pathétique »

AR El Bacha

• Chant andalou

• Chanson libanaise

• Marie, ou la mort d’une enfant

• 2ème Romance

• Variations sur un air égyptien

Ravel

• Une barque sur l’océan

• La Vallée des cloches

• Alborada del gracioso

Pour le duo piano et violoncelle, nous vous laissons la surprise…Aidons le Liban dignement grâce à la culture et la musique.

