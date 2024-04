Le secteur bancaire libanais, pivot de l’économie du pays, traverse une phase de contraction significative, illustrée par la récente publication du bilan consolidé des banques commerciales libanaises pour février 2024. Selon ce bilan, les actifs totaux ont enregistré une baisse annuelle de 9,46%, se chiffrant à 104,13 milliards de dollars, conséquence directe de l’adoption par la Banque du Liban (BDL) d’un nouveau taux de change à 89 500 livres libanaises pour un dollar américain, effectif depuis le 31 janvier 2024.

Analyse des actifs : forte concentration et baisse des liquidités

Sur le plan des actifs, les monnaies et les dépôts auprès de la Banque centrale représentent 78,03 % des actifs totaux, avec une baisse de 4,35 % pour s’établir à 81,25 milliards de dollars en février 2024. Les dépôts auprès de la BDL, qui constituent 99,88 % des réserves totales, ont connu une diminution de 3,92 % en glissement annuel, pour atteindre 81,15 milliards de dollars. De plus, les liquidités en coffre en livres libanaises ont plongé de 80,11 % sur un an, pour se fixer à 94,86 millions de dollars, une chute imputée à l’application du nouveau taux de change officiel.

Les créances sur la clientèle résidente, qui ne représentent que 5,85 % du total des actifs, ont connu une diminution considérable de 34,04 %, se situant à 6,09 milliards de dollars en février 2024. De même, le portefeuille de titres résidents, représentant 4,59 % des actifs totaux, a reculé de 28,19 % pour s’établir à 4,78 milliards de dollars. En particulier, les détentions en Eurobonds ont diminué de 22,65 % depuis février 2023, pour atteindre 2,19 milliards de dollars à la fin de février 2024.

Liabilités et dollarisation croissante

Du côté des passifs, les dépôts des clients résidents demeurent le principal poste, représentant 66,46 % du total des passifs ; ils ont baissé de 7,73 % depuis février 2023 pour atteindre 69,2 milliards de dollars en février 2024. Plus précisément, les dépôts en devises étrangères, qui constituent 99,24 % des dépôts des clients résidents, ont diminué de 5,07 % en glissement annuel pour atteindre 68,68 milliards de dollars. Les dépôts en livres libanaises ont chuté de 80,24 %, reflétant la dollarisation accélérée du système bancaire libanais.

Les dépôts des clients non-résidents, qui représentent 20,13 % du total des passifs, ont également reculé de 2,36 % pour se situer à 20,96 milliards de dollars en février 2024. Les dépôts en livres libanaises ont particulièrement souffert, avec une baisse de 84,51 %, tandis que ceux en devises étrangères ont baissé de 1,58 %.

Implications et perspectives

Cette dollarisation croissante, avec un ratio passant de 96,92 % en février 2023 à 99,37 % en février 2024 pour les dépôts du secteur privé, illustre une évolution notable du système bancaire dans un contexte de crise économique profonde. La dépendance accrue du système financier libanais vis-à-vis du dollar souligne non seulement une perte de confiance dans la monnaie nationale mais aussi pose des défis majeurs en termes de politique monétaire et de stabilité financière.

Cette situation bancaire tendue révèle les défis persistants auxquels le Liban doit faire face pour redresser son économie, tout en soulignant la nécessité de réformes structurelles et d’un soutien international coordonné pour rétablir la confiance dans ses institutions financières et promouvoir une reprise économique durable.