COUP D’ENVOI, La Fabrique du plurilinguisme.

Lundi 14 et mardi 15 décembre s’est tenu en ligne le séminaire de lancement de « Fab ‘Lib », la fabrique du plurilinguisme au Liban. Un projet conçu conjointement par l’Institut français du Liban (IFL) et Smart ESA, l’incubateur de l’ESA Business School, afin de développer la recherche, l’expérimentation et la production de ressources et applications numériques éducatives dans le contexte plurilingue du Liban (arabe, français, anglais).

Afin d’explorer les enjeux et le potentiel de futures collaborations franco-libanaises, 21 entreprises Ed Tech invitées, libanaises et françaises étaient réunies à distance pour la première fois.

Lors de ce séminaire qui a accueilli plus de 180 participants, Agnès Alfandari, Directrice du numérique à l’Institut français de Paris, Marie Buscail, Directrice de l’Institut français du Liban, et Maxence Duault, Directeur Général de l’ESA ont annoncé le lancement du projet FAB’LIB. Ce projet vise à favoriser le rapprochement des experts de la Ed Tech avec l’écosystème numérique franco-libanais pour faire émerger de nouveaux outils et ressources dans un contexte éducatif plurilingue.

Ainsi, quatre tables rondes ont réuni des professionnels de la Ed Tech, des chercheurs et acteurs institutionnels du monde de l’éducation, en France et au Liban, afin d’échanger sur les pratiques et outils numériques innovants dans l’enseignement mené en ligne dans les deux pays depuis le début de la crise sanitaire : que faut-il garder, changer, améliorer dans un monde post-confinement ?

Dès 2021, de nouvelles réunions entre Ed Tech libanaises et françaises sont prévues à la rentrée de janvier, afin de donner corps aux projets qui seront développés dans la « Fab’ Lib » et expérimentés au sein des établissements scolaires.