Beyrouth – Dans un contexte de crise sanitaire exacerbée par des pénuries médicamenteuses critiques, le ministère de la Santé publique du Liban a émis une déclaration officielle mettant en lumière la série de difficultés ayant conduit à une indisponibilité temporaire de médicaments essentiels, notamment pour le traitement du cancer et d’autres maladies graves. Ces pénuries résultent directement de retards dans les livraisons pharmaceutiques, exacerbés par une grève générale du personnel de l’administration publique ces deux dernières semaines.

Ces retards dans les transferts financiers vers la Banque du Liban ont entraîné un blocage dans le paiement des importateurs de médicaments, provoquant une rupture de stock critique malgré la disponibilité des médicaments dans les entrepôts. Malgré les appels du Dr Firas El-Abyed, ministre de la Santé publique, à une libération immédiate des stocks, les importateurs ont campé sur leurs positions, exigeant le règlement de leurs paiements.

Face à cette crise, le ministère annonce une lueur d’espoir avec le rétablissement prochain du mécanisme de paiement convenu, promettant une résolution de la crise dans les jours à venir. Cette annonce est perçue comme une bouffée d’oxygène tant par les patients en attente de traitements vitaux que par le secteur de la santé dans son ensemble.

Le ministère a également lancé un appel vibrant aux différents secteurs impliqués, les exhortant à considérer les impacts de leurs actions et revendications sur les populations les plus vulnérables. Il souligne l’importance d’un engagement national et humanitaire pour prévenir de futures crises et mettre la priorité sur le bien-être des patients, quelles que soient les circonstances.

Cette crise des médicaments au Liban, symptôme d’une problématique plus vaste liée à la gestion des services publics et à l’économie du pays, met en lumière les défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans des contextes de crise financière et administrative. La promesse d’une résolution rapide est accueillie avec espoir, mais rappelle la nécessité d’une réforme durable notamment au niveau de la gestion des marges des importateurs et des systèmes de paiement y compris en cas de grève générale pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.