Genève, 4 mars 2024 – ALIPH inaugurera les 5 et 7 mars prochains quatre importants monuments réhabilités avec son soutien, pour un montant total de 3 378 205 USD : une maison historique, siège d’une association caritative, et une école grecque-orthodoxe, à Beyrouth ; la mosquée Al-Masfi et une maison palatiale, dite maison Tutunji, à Mossoul.

Ces inaugurations auront lieu en présence de Bariza Khiari, nouvelle présidente du Conseil de fondation d’ALIPH, et de l’ensemble des partenaires libanais, irakiens et internationaux, et en particulier, s’agissant de Mossoul, du ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Fakak Al-Badrani.

A Beyrouth, ALIPH est intervenue rapidement après l’explosion du 4 août 2020, qui avait endommagé une grande partie de la vieille ville. La fondation a ainsi soutenu la stabilisation d’une quarantaine de maisons historiques et la réhabilitation d’une dizaine d’institutions culturelles (musée national de Beyrouth, musée Sursock, etc.) ou religieuses (les cathédrales Saint-Georges des Maronites et des Grecs-orthodoxes), pour un montant total de 3,6 millions USD.

Le 5 mars, ALIPH inaugurera la restauration d’une maison palatiale de la fin du XIXème siècle, siège de la fondation caritative sunnite Al Makassed, créée en 1879, et de sa bibliothèque riche de 35 000 ouvrages – soit le plus grand fonds de publications sur l’Islam du Liban. Ce projet, mené par l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), en coopération avec la Direction Générale des Antiquités, a permis de restaurer un bâtiment à haute valeur architecturale et sociale, de préserver un tissu urbain ancien, et de former 74 jeunes, dont près de 30% de femmes, aux métiers de la restauration, favorisant ainsi leur intégration sur le marché du travail. ALIPH a soutenu ce projet à hauteur de 795 409 USD.

Sera également inaugurée l’école grecque-orthodoxe Zahrat El Ihsan, l’une des plus. anciennes de Beyrouth, fondée en 1880 pour l’éducation des jeunes filles. Cet établissement, qui accueille aujourd’hui près de 1000 filles et garçons, composé d’une école, d’un orphelinat, d’un. couvent et d’une église, a été durement frappé par l’explosion du 4 août 2020. Après les travaux de. consolidation, c’est la restauration du toit de tuiles traditionnelles qui vient de s’achever. Ce projet a été conduit par l’Œuvre d’Orient, en partenariat avec l’Archevêché grec-orthodoxe de Beyrouth, et. co-financé par ces deux partenaires ainsi que ALIPH et Hungary Helps. ALIPH a soutenu l’ensemble de ce projet à hauteur de 356 086 USD.

Le patrimoine de Mossoul est, depuis la création d’ALIPH en 2017, l’une des priorités de la fondation, qui a lancé en 2019 le programme « Mosaïque de Mossoul », qui vise à réhabiliter deux églises, deux mosquées, le musée de Mossoul et plusieurs sites et monuments, en appui à l’initiative « Faire revivre l’esprit de Mossoul » de l’UNESCO et du gouvernement irakien. Deux. réhabilitations sont désormais achevées et seront inaugurées le 7 mars.

La première concerne la mosquée Al Masfi, menée par l’ONG La Guilde, en étroite collaboration. avec le State Board of Antiquities and Heritage (SBAH) d’Irak, le Waqf sunnite de Mossoul, l’Institut National du Patrimoine (INP – France) et l’Ecole de Chaillot. Cette mosquée se dresse sur le site de la plus ancienne mosquée de Mossoul, vraisemblablement construite en 638 de notre ère. Pendant l’occupation de Mossoul par Daech, elle a été fortement endommagée. Située entre la mosquée Al Nouri et le Tigre, elle va pouvoir accueillir à nouveaux sa communauté. ALIPH a soutenu ce projet à hauteur de 1 079 320 USD.

Quant à la maison Tutunji, sa restauration a été conduite par le Programme de stabilisation du patrimoine irakien (IHSP) de l’Université de Pennsylvanie, le SBAH et l’Université de Mossoul.

Construite entre 1808 et 1817, somptueusement décorée de bas-reliefs en marbre traditionnel de la région, cette maison patricienne est un symbole du passé de la ville, centre florissant du commerce international. Utilisée par Daech comme fabrique d’explosifs pendant l’occupation de la ville, elle a été quasiment détruite entre 2014 à 2017. Elle va être désormais le lieu d’accueil d’un musée dédié

à la ville et de concerts, géré par le SBAH et une association locale de jeunes. La subvention d’ALIPH s’est élevée à 1 147 390 USD.

D’autres projets soutenus par ALIPH sont en cours de réalisation à Mossoul, notamment la réhabilitation du musée de la ville et de ses artefacts, détruits par Daech, projet faisant l’objet d’un consortium international (SBAH, musée de Mossoul, musée du Louvre, Smithsonian Institution et World Monuments Fund), la restauration des églises Mar Toma des Syriaques orthodoxes et Al Tahira des Chaldéens, menée par l’Œuvre d’Orient et de la mosquée Al-Raabiya (Archi.Media Trust Onlus, SBAH, l’Université de Mossoul, Waqf et l’Université de Florence), ou encore la protection de la récente découverte à Khorsabad de la statue monumentale, vieille de 2 700 ans, de la divinité assyrienne ailée, nommé « lamassu », en partenariat avec la mission archéologique française.

« La force d’ALIPH, c’est son agilité, sa capacité à intervenir rapidement en s’appuyant sur de nombreux partenaires internationaux et locaux. J’ai suivi tous ces projets depuis leur lancement, et c’est extrêmement émouvant de se rendre sur place – ce sont des sites magnifiques -, de rencontrer les équipes qui ont fait un travail formidable, et de voir ces lieux vivre à nouveau. » – Bariza Khiari, Présidente du Conseil de fondation d’ALIPH.



A propos d’ALIPH

L’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH) est le principal fonds mondial exclusivement dédié à la protection et à la réhabilitation du patrimoine dans les zones en conflit ou en sortie de crise. Elle a été créée en 2017 en réponse à la destruction massive du patrimoine au cours des deux dernières décennies, principalement au Moyen-Orient et au Sahel.

ALIPH est un partenariat public-privé rassemblant huit Etats (Arabie saoudite, Chine, Chypre, Emirats arabes unis, France, Koweït, Luxembourg et Maroc) et des donateurs privés. Fondation de droit privé suisse basée à Genève, ALIPH bénéficie également des privilèges et immunités d’une organisation internationale. A ce jour, ALIPH a soutenu environ 440 projets dans plus de 35 pays sur 4 continents.

Plus de 180 d’entre eux ont été mis en œuvre en Ukraine depuis mars 2022. En quelques années, compte tenu de son agilité, ALIPH est devenue la première institution à déployer dans les zones menacées par un conflit ou en crise une aide d’urgence en faveur du patrimoine. Forte de ces premières années d’expérience, ALIPH s’engage désormais en faveur de la protection du patrimoine des pays vulnérables contre les conséquences du changement climatique. ALIPH finance des initiatives concrètes et de terrain, travaillant main dans la main avec les autorités, les communautés et les partenaires locaux. Sa mission est de contribuer à la paix et au développement durable par la protection du patrimoine.