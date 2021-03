Le ministre sortant de l’intérieur, Mohammed Fahmi a indiqué, sur les ondes de la Voix du Liban que les forces de l’ordre sont actuellement épuisées et incapables de remplir leur rôle désormais, accusant les partis politiques d’être incapables de s’accorder sur un plan national de sauvetage face aux crises que traverse le Pays des Cèdres.

“Il est tout à fait naturel que nous ne soyons pas en mesure d’accomplir nos devoirs de sécurité de manière complète au milieu de ce chaos, d’autant plus que les partis politiques libanais n’ont pas pu proposer un plan de salut national pour sauver la nation (…)

Les forces de sécurité sont épuisées, nous avons atteint le fond…

Je parle de 90% de nos devoirs, nous ne sommes plus en mesure de les remplir pour protéger le peuple et la nation».

Le ministre estime que la seule solution est de commencer par former un gouvernement “visant à sauver ce qu’il reste” de la nation.

Cette information intervient quelques jours après la mise en garde du commandant de l’Armée Libanaise le Général Joseph Aoun, qui avait accusé les responsables politiques de souhaiter l’effondrement de l’institution militaire en n’accordant pas les fonds nécessaires. Ce vendredi, un projet de loi visant à hausse de manière temporaire pour les 6 mois à venir, les salaires des membres des services sécuritaires, Armée Libanaise, Sureté Générales et les autres agences, ainsi que les forces de sécurité intérieure, pour la somme d’un million de livre libanaise.

Le Liban traverse une crise financière depuis 2019, une crise aujourd’hui caractérisée par l’effondrement de sa monnaie face au dollar avec une parité qui est ainsi passée de 1507 LL/USD à pratiquement 11 000 au marché noir. Ainsi, le salaire minimum ne serait plus équivalent qu’à 2.3 USD par jour quand le seuil de pauvreté est estimé à 6 USD par jour. Plus de 65% de la population vivrait ainsi sous ce seuil aujourd’hui.