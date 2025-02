Cybersécurité au Liban : une menace croissante et un défi stratégique

- Advertisement -

Une explosion des cyberattaques contre les entreprises et les institutions publiques

Le Liban fait face à une recrudescence des cyberattaques, qui ciblent aussi bien les entreprises privées que les institutions publiques. En un an, les attaques informatiques ont augmenté de 35 %, mettant en lumière les vulnérabilités critiques des systèmes de sécurité numérique dans le pays​.

Les banques, les administrations publiques et les entreprises technologiques figurent parmi les cibles privilégiées des cybercriminels, qui exploitent les failles des infrastructures informatiques obsolètes pour s’infiltrer dans les réseaux et voler des données sensibles.

L’augmentation de ces attaques s’explique par le manque de ressources allouées à la cybersécurité, notamment dans le secteur public, où les budgets restent insuffisants pour moderniser les systèmes de protection informatique. Cette situation expose les citoyens, les entreprises et l’État à des risques majeurs, allant du vol de données bancaires au sabotage de services essentiels​.

Face à cette menace croissante, le gouvernement libanais envisage de mettre en place un centre national de cybersécurité, en partenariat avec des institutions européennes spécialisées. Ce projet vise à renforcer la protection des infrastructures critiques, à développer des protocoles de réponse aux attaques et à sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité​.

Un pays vulnérable face aux cyberattaques : des failles critiques dans les infrastructures

Le Liban souffre d’un retard considérable en matière de cybersécurité, exposant ses entreprises, ses institutions financières et ses administrations publiques à des menaces constantes. L’augmentation de 35 % des cyberattaques en un an témoigne d’un environnement numérique de plus en plus fragile, où les acteurs malveillants exploitent les failles des infrastructures pour accéder à des données sensibles​.

Les banques libanaises, déjà affaiblies par la crise financière, sont des cibles de choix pour les cybercriminels, qui cherchent à exploiter les systèmes de transactions en ligne et les bases de données clients. En raison du manque de budgets alloués à la protection des infrastructures numériques, certaines banques ne disposent pas de systèmes de défense avancés contre les intrusions, augmentant les risques de piratage et de vols massifs de données bancaires.

Les attaques informatiques visent également les administrations publiques, qui utilisent encore des logiciels et des réseaux obsolètes, parfois non mis à jour depuis plusieurs années. Plusieurs ministères ont signalé des tentatives d’intrusion sur leurs serveurs, notamment ceux traitant des données fiscales, des dossiers judiciaires et des informations liées aux infrastructures nationales​.

Un autre facteur aggravant est le faible niveau de sensibilisation aux menaces numériques parmi les employés du secteur public et privé. De nombreuses attaques réussissent grâce à des campagnes d’hameçonnage, où des pirates envoient des emails frauduleux contenant des liens piégés, leur permettant de voler des identifiants de connexion ou d’installer des logiciels malveillants sur les réseaux internes.

L’absence de réglementation stricte en matière de cybersécurité constitue un autre problème majeur. Contrairement à de nombreux pays qui ont adopté des lois spécifiques sur la protection des données et la sécurité informatique, le Liban ne dispose pas encore d’un cadre juridique robuste pour encadrer les pratiques en matière de cybersécurité et imposer des normes de protection aux entreprises et aux institutions publiques​.

Les conséquences des cyberattaques sur l’économie et la sécurité nationale

La multiplication des cyberattaques au Liban n’est pas seulement un problème technologique, mais une menace majeure pour l’économie et la sécurité nationale. Les entreprises privées, déjà fragilisées par la crise économique, subissent d’importantes pertes financières dues aux piratages. De leur côté, les institutions publiques, dont les systèmes sont vétustes, deviennent des cibles faciles pour les cybercriminels et les groupes étatiques étrangers, menaçant la souveraineté numérique du pays​.

Un coût économique alarmant pour les entreprises

Les entreprises libanaises, en particulier les banques, les compagnies d’assurance et les startups technologiques, sont confrontées à une recrudescence des attaques par rançongiciels. Ces logiciels malveillants, une fois infiltrés dans un système informatique, verrouillent l’accès aux fichiers et exigent une rançon en cryptomonnaie pour les débloquer.

En 2024, plusieurs entreprises ont été paralysées pendant des semaines, ne pouvant ni traiter leurs transactions ni accéder aux données de leurs clients. Certaines ont été contraintes de payer des sommes considérables aux hackers, faute de disposer de solutions de sauvegarde robustes​.

Les cyberattaques contre les petites et moyennes entreprises (PME) sont également en forte hausse. Contrairement aux grandes entreprises, qui possèdent des équipes informatiques capables de détecter et de contrer ces attaques, les PME disposent de moyens limités pour se défendre contre ces menaces. Or, ces entreprises représentent une part essentielle du tissu économique libanais.

Selon une étude de 2024, les cyberattaques ont coûté à l’économie libanaise plus de 200 millions de dollars en pertes directes et indirectes, un chiffre qui pourrait s’aggraver si aucune mesure de protection efficace n’est mise en place​.

Des risques accrus pour la sécurité nationale

Les infrastructures publiques sont également de plus en plus ciblées, exposant des secteurs critiques tels que l’énergie, les télécommunications et le transport à des cyberattaques.

En janvier 2025, une attaque informatique a tenté de perturber les services de la compagnie nationale d’électricité, aggravant encore les coupures de courant chroniques qui frappent le pays. Cet incident a mis en évidence le manque de sécurité des infrastructures essentielles, qui reposent sur des systèmes obsolètes et peu protégés​.

Les services gouvernementaux, notamment ceux gérant les bases de données des citoyens, les archives judiciaires et les systèmes fiscaux, sont également vulnérables. Une attaque réussie pourrait compromettre des documents sensibles, perturber les services administratifs et fragiliser encore davantage la confiance du public dans les institutions.

Certaines sources indiquent que des groupes de hackers étrangers, affiliés à des puissances régionales, pourraient être impliqués dans certaines de ces cyberattaques. Leur objectif ne serait pas seulement financier, mais également stratégique, visant à déstabiliser le pays et à exercer une influence sur ses décisions politiques​.

L’absence de réaction efficace de l’État face à cette menace fragilise encore plus la souveraineté numérique du Liban, alors que de nombreux pays voisins renforcent leurs défenses et adoptent des stratégies nationales en cybersécurité.

Les mesures envisagées pour renforcer la cybersécurité au Liban

Face à l’augmentation des cyberattaques et aux risques majeurs pour l’économie et la sécurité nationale, le gouvernement libanais explore différentes options pour renforcer la protection des infrastructures numériques. Cependant, les initiatives restent timides et confrontées à de nombreux défis, notamment le manque de financement et l’absence de cadre réglementaire clair​.

1. La création d’un centre national de cybersécurité : un projet encore embryonnaire

Le gouvernement libanais a annoncé son intention de créer un centre national de cybersécurité, en collaboration avec des partenaires européens spécialisés. Ce projet vise à :

Superviser la protection des infrastructures critiques (banques, administrations publiques, télécommunications).

(banques, administrations publiques, télécommunications). Coordonner les efforts entre les différentes institutions publiques et privées pour une meilleure réponse aux cyberattaques.

pour une meilleure réponse aux cyberattaques. Développer un cadre réglementaire et des normes de cybersécurité, qui obligeraient les entreprises et administrations à respecter des protocoles de protection stricts​.

Cependant, ce projet est loin d’être finalisé. Aucune feuille de route précise n’a été communiquée, et les financements restent incertains, dans un pays où les ressources budgétaires sont déjà extrêmement limitées.

2. Un partenariat avec l’Union européenne et des experts en cybersécurité

Le Liban cherche également à établir des partenariats avec l’Union européenne, qui a récemment mis en place un programme de coopération en cybersécurité pour les pays du Moyen-Orient. L’objectif serait de bénéficier :

D’une expertise technique pour moderniser les infrastructures numériques.

pour moderniser les infrastructures numériques. D’une assistance financière pour financer les solutions de cybersécurité.

pour financer les solutions de cybersécurité. D’un programme de formation pour les fonctionnaires et les responsables informatiques des entreprises libanaises​.

Toutefois, ces collaborations restent conditionnées à la mise en place d’un cadre législatif clair et d’un engagement sérieux des autorités libanaises à investir dans la cybersécurité.

3. Une réforme législative pour renforcer la protection des données

Actuellement, le Liban ne dispose pas d’une législation moderne en matière de cybersécurité. Contrairement aux pays voisins comme les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite, qui ont adopté des lois strictes sur la protection des données et la cybersécurité, le Liban fonctionne encore avec des réglementations dépassées.

Des experts recommandent l’adoption d’une loi sur la cybersécurité, qui inclurait :

Des sanctions pour les entreprises et administrations qui ne sécurisent pas correctement leurs systèmes .

. Une obligation pour les banques et sociétés financières de renforcer leurs mesures de protection .

. Un cadre juridique pour poursuivre les cybercriminels et les groupes impliqués dans des attaques informatiques.

Mais l’adoption d’une telle réforme risque d’être retardée par le blocage politique et l’instabilité gouvernementalequi paralysent déjà d’autres projets de modernisation​.

4. Sensibiliser les entreprises et la population aux risques numériques

Au-delà des réformes structurelles, un travail de sensibilisation est nécessaire pour inciter les entreprises et les citoyens à adopter de meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Actuellement, beaucoup d’entreprises et d’administrations n’investissent pas dans la cybersécurité, considérant ce domaine comme une dépense secondaire. Pourtant, des mesures simples comme :

Former les employés à détecter les tentatives de phishing .

. Utiliser des logiciels de protection régulièrement mis à jour .

. Sécuriser les accès aux systèmes informatiques avec des authentifications renforcées .

. Effectuer des sauvegardes régulières des données.

…pourraient considérablement réduire les risques de cyberattaques​.

Mais la mise en place de programmes de formation et de sensibilisation nécessite des investissements et une mobilisation des acteurs économiques, ce qui reste un défi dans le contexte actuel.

Un avenir incertain pour la cybersécurité au Liban

Alors que le pays fait face à une recrudescence des cyberattaques, les solutions envisagées restent largement insuffisantes. L’absence de volonté politique forte, couplée à des contraintes budgétaires sévères, empêche la mise en place de véritables réformes pour sécuriser l’espace numérique libanais.

Si rien n’est fait rapidement, le Liban risque de voir ses infrastructures numériques encore plus vulnérables, menaçant son économie, sa souveraineté et la protection des données de millions de citoyens.