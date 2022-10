DocShipper Group renforce sa présence dans la région MENA avec l’ouverture d’un bureau au Liban

La startup spécialisée dans l’approvisionnement, la logistique internationale et la distribution a renforcé ses équipes avec le recrutement de nouveaux collaborateurs libanais. Plus de 30 nouvelles embauches sont également prévues en 2023. Il s’agit du premier bureau du groupe au Moyen-Orient, et son deuxième dans la région MENA.

Le lancement de ce nouveau siège est une étape-clé pour DocShipper qui ambitionne d’avoir une présence locale dans toutes les régions du monde. En bootstrapping (auto-financée) depuis sa création, la société poursuit cet objectif pour se rapprocher aussi bien de ses clients que des agents avec lesquels elle travaille.

“L’art de la navigation et du commerce sont caractéristiques de la civilisation phénicienne. Ainsi, ce bureau Liban permettra à DocShipper d’appuyer son expansion internationale sur un réservoir de talents de très haut niveau. Pour les professionnels et les nouveaux diplômés, cela représente des opportunités professionnelles très attrayantes. Ils pourront y développer leur expérience dans un cadre de travail dynamique. L’équipe libanaise sera un maillon essentiel dans l’accélération de notre croissance.” déclare Nicolas Rahmé, CEO et co-fondateur du Groupe.

“DocShipper offre une très belle opportunité aux talents du Liban. Ils pourront rejoindre une entreprise internationale en forte croissance qui propose de vraies opportunités de carrière, des projets menés pour des clients de renom, ainsi qu’une culture d’entreprise jeune et dynamique. C’est la démonstration que malgré la crise économique que subit le Liban, nous sommes convaincus du potentiel et des compétences de ce pays et participons à notre niveau à sa relance.” ajoute Pierre Rahmé, Co-fondateur et Responsable du département Sourcing.