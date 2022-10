Comme un retour de saison poétique, le vent fraîchit sur la colline des vers, le soleil décline et incline son port de tête royal , octobre lutte contre septembre, je reviens vers vous pour vous présenter la Première Bande dessinée intitulée ‘’Légendes de Phénicie’’, réalisée par le Collectif ‘’La Lanterne à BD’’, pour le premier comptoir phénicien que constitue la ville de Compiègne, dans les hauts-de-France.

Cet album est né sous l’impulsion et l’invitation de l’association de jumelage Compiègne-Jezzine; ‘’le Cèdre Marie-Louise’’, que je préside avec honneur et dévotion, depuis plus de 22 ans à Compiègne. A l’origine, cette manifestation faisait partie d’un festival reporté en raison du covid, et qui reprendra bientôt sa villégiature culturelle sous nos cieux cléments.

Un collectif des Hauts-de-France a bien voulu considérer l’histoire et l’art en faisant participer des illustrateurs talentueux tels Guillaume Delacour, Oline, Yann, Fabien Thuillier, Jas, Virginie, Bandi Jones, et de Celadone, un concert d’artistes illustrateurs qui ont su redonner vie et goût aux légendes phéniciennes , que j’aimerais faire connaître et encourager . Véhicule d’un message artistique et historique, cet album se veut une entrée en scène dans les coulisses d’un monde anéanti, de civilisations ensevelies , revisitées pour toucher jeunes et adultes.

De toutes les belles choses qui nous manquent ici et là-bas, à l’approche de l’hiver des sens, de la froidure élective au Liban, de l’espoir sans racine, rayonne la lumière de cet album ‘’Légendes de Phénicie’’, au-delà des temps, des exils, des absents et chante en images l’air sacré d’antan dont le souffle vivant nous pénètre et nous émerveille.

Avec l’expression de nos vifs remerciements,

Dr. Claire Aoun

Présidente du Cèdre Marie-Louise