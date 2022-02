Le Hezbollah souhaiterait que ses candidats puissent remporter la moitié des sièges druzes, indique le quotidien Nidaa al Watan, déclarant ainsi, ” guerre électorale contre les forces du changement et l’opposition”, incitant ses public pour confronter tous ceux qui votent contre le projet du parti.

Cette information intervient alors qu’une alliance entre Walid Joumblatt et Samir Geagea serait en train d’être mise en place via l’entremise de l’ambassade saoudienne au Liban.

Le président du conseil politique du Hezbollah, M. Ibrahim Amin al-Sayed, aurait ainsi estimé que “les prochaines élections législatives sont comme une guerre politique de juillet parce qu’ils veulent nos armes et notre résistance pour que le mot dans notre pays soit pour Israël et l’Amérique” suite aux propos du dirigeant des Forces Libanaises qui avait appelé à une guerre de libération face au mouvement chiite avant de préciser qu’il s’agit d’une guerre politique.

Côté PSP, le parti de Walid Joumblatt a publié un communiqué dans lequel il déclare vouloir affronter “les “ennemis de la souveraineté et de la réforme” et en faisant avorter la “campagne programmée que visent nos relations avec la profondeur arabe, notre appartenance à la ligne souveraine et l’implantation de la discrimination domestiques…”

Les proches du dirigeant druze accusent ainsi le Hezbollah de vouloir accaparer la moitié des sièges druzes lors des prochaines élections de mai 2022 en menant une bataille électorale aux côtés de Tariq Al-Daoud à Rashaya et Wiam Wahhab dans le Chouf. Il s’agirait pour le Hezbollah cependant de forcer Walid Joumblatt à coopérer avec eux et de laisser un siège vacant au député Talal Arslan.

Quant aux circonscriptions de Hasbaya et de Beyrouth, les places seraient acquises au PSP après le retrait du courant du futur.