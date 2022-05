Un atelier national propose des solutions pour améliorer la Performance des Municipalités

Sous le patronage du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités au Liban, et en coopération avec la Direction Générale des Administrations et Communes Locales, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour les Établissements Humains (UN-Habitat) et l’Union Européenne, et en partenariat avec “Innovative Institutional IDEAS” un séminaire national a eu lieu pour présenter le résultat des évaluations des finances municipales (MFA), suivi d’un déjeuner qui s’est déroulé le 9 mai 2022 à l’hôtel Movenpick à Beyrouth. Plus de 90 représentants de toutes les institutions clés ont participé à cet événement : organisations internationales et gouvernementales, dirigeants et représentants municipaux qui ont participé à ces évaluations, des membres de la presse ainsi que l’équipe d’Innovative Institutional IDEAS.

Le PNUD et UN-Habitat ont mandaté Innovative Institutional IDEAS pour développer un programme d’Évaluation des Finances Municipales (MFA) dans le cadre du Projet d’autonomisation et de résilience des municipalités (MERP). Au cours des 15 derniers mois, IDEAS a mené des MFA approfondies de deux unions de municipalités – Communauté urbaine d’Al Fayhaa et Union des municipalités de Tyr – et de neuf municipalités : Al Boustan, Alma El-Chaab, Beddawi, Bikfaya-Mhaydseh, Deir Qanoun Al-Nahr, Nabay, Qana, Tayr Debba et Tyr-Shabriha.

L’objectif de ce séminaire national était de présenter les résultats des évaluations des finances municipales (MFA) menées et d’exposer les recommandations au niveau local et national sur l’importance de renforcer les systèmes administratifs et financiers municipaux et d’apporter des solutions pour améliorer les services locaux et d’encourager la croissance économique locale. Les principaux sujets abordés ont été l’optimisation des procédures administratives municipales, l’orientation et le soutien des municipalités présentes ainsi que les recommandations de politique générale. En reconnaissance de leur participation, une attribution a été décernée aux Présidents des municipalités participantes.

L’évaluation des finances municipales (MFA) est l’élément fondateur nécessaire pour le développement municipal et local au Liban. Il permet d’améliorer l’efficacité, la responsabilité, la transparence et d’optimiser les performances des fonctionnaires administratifs par la gestion des ressources humaines, la numérisation et la digitalisation des procédures administratives. De ce fait, les municipalités gagneraient en performance et réactivité vis à vis de leur communauté.

M. Mahmoud Al-Batlouni, fondateur et président de Innovative Institutional IDEAS, a inauguré le séminaire en disant «L’objectif du MFA est le pilier pour permettre aux présidents des Municipalité de renforcer l’efficacité administrative de leurs municipalités. Une gouvernance plus effective et de bons résultats financiers attireront l’aide d’organismes internationaux afin de mettre en œuvre des projets de développement qui serviront la communauté locale et contribueront au redressement économique du Liban. »

La Directrice du Ministère de l’Intérieur et des Municipalités, Mme. Faten Abu Hassan, remplaçant Son Excellence M. le Ministre Bassam Mawlawi, a déclaré dans son discours que: « À la lumière des crises financières et économiques dont souffre le pays, et vu les défis auxquels sont confrontées les municipalités au Liban et dû à la dévaluation de la monnaie libanaise, vient l’importance d’étudier les finances des municipalités et des unions municipales par le Projet d’autonomisation et de résilience des municipalités».

Le Représentant Résident Adjoint du PNUD, M. Mouhamed Salih a déclaré à son tour que : «L’amélioration des systèmes de finances municipales est essentielle au fonctionnement global des municipalités et des unions de municipalités au Liban, et surtout afin d’être à l’écoute de leurs communautés ». Il a ajouté : « Le bon fonctionnement des systèmes de finances municipales est essentiel pour garantir que les municipalités puissent soutenir des projets et des initiatives dans le contexte des multiples crises auxquelles le Liban fait face ».

Taina Christiansen, responsable du programme ONU-Habitat au Liban a affirmé à son tour que « le PNUD et ONU-Habitat ont une longue histoire d’engagement au Liban. Les deux agences ont été à l’avant-garde de nouvelles initiatives, travaillant avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux et à travers le système des Nations Unies pour soutenir le développement durable et le changement transformateur dans les villes et les établissements humains ».

Un documentaire a ensuite été projeté dans lequel plusieurs présidents de municipalités sont intervenus. Entre autre, le Président de la Municipalité de Qana, M. Mohamas Krisht , qui a déclaré « En effet, ce projet d’évaluation effectué était d’une grande utilité. Aujourd’hui, la Municipalité de Qana et les autres municipalités ont grandement besoin d’être reformées, ré-évaluées et réorganisées. »

Les évaluations des finances municipales (MFA) sont soutenues par le projet d’autonomisation et de résilience des municipalités (MERP). Le MERP est une initiative conjointe mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat) et est financé par l’Union Européenne par le biais de son Fond régional d’affectation spéciale en réponse à la crise syrienne “Fond Madad”.