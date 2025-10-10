Fawaregh: Le plat rustique oublié où rien ne se perd.

- Advertisement -
Fawaregh désigne les boyaux de mouton farcis, une tradition culinaire des campagnes libanaises. Véritable plat de fête autrefois, il illustre l’art de transformer chaque élément de l’animal en mets savoureux. Farcis d’un mélange de riz, viande hachée et épices, puis longuement mijotés, les fawaregh offrent une explosion de textures et de parfums.
Recette
Ingrédients (pour 4 personnes)
- 1 mètre de boyaux de mouton (nettoyés et rincés plusieurs fois)
- 200 g de riz long grain
- 200 g de viande d’agneau ou de bœuf hachée
- 1 oignon moyen, finement haché
- 2 gousses d’ail, hachées
- 3 c. à s. de pignons de pin
- 1 c. à c. de cannelle moulue
- ½ c. à c. de muscade moulue
- Quelques brins de persil et de coriandre hachés
- Sel et poivre du moulin
- 1 litre de bouillon (volaille ou bœuf)
Préparation
- Préparer la farce : Dans un saladier, mélangez riz cru, viande hachée, oignon, ail, pignons, cannelle, muscade, persil, coriandre, sel et poivre.
- Farcir les boyaux : À l’aide d’un petit entonnoir ou d’une poche à douille sans embout, remplissez délicatement chaque boyau sans trop tasser pour éviter l’éclatement. Nouez les extrémités.
- Cuisson :
- Portez le bouillon à ébullition dans une grande marmite.
- Plongez-y les fawaregh, baissez le feu et laissez frémir 1 h 30, en veillant à les maintenir immergés.
- Égoutter et dorer (optionnel) : Retirez les fawaregh, égouttez. Vous pouvez ensuite les passer rapidement à la poêle avec un peu d’huile d’olive pour les dorer.
- Service : Coupez en tronçons, disposez sur un plat, arrosez du jus de cuisson ou d’un filet de citron.
Les petits plus
- Sauce au yaourt : Un mélange de yaourt, menthe et ail relève la farce.
- Tomates confites : Servir avec des quartiers de tomates rôties pour un contraste sucré.
- Herbes fraîches : Parsemez de menthe et coriandre ciselées pour la fraîcheur.
