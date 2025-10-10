samedi, octobre 11, 2025
HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Fawaregh: Le plat rustique oublié où rien ne se perd.

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
Date de modification:
5 lecteurs
- Advertisement -

Fawaregh désigne les boyaux de mouton farcis, une tradition culinaire des campagnes libanaises. Véritable plat de fête autrefois, il illustre l’art de transformer chaque élément de l’animal en mets savoureux. Farcis d’un mélange de riz, viande hachée et épices, puis longuement mijotés, les fawaregh offrent une explosion de textures et de parfums.

Recette

Ingrédients (pour 4 personnes)

  • 1 mètre de boyaux de mouton (nettoyés et rincés plusieurs fois)
  • 200 g de riz long grain
  • 200 g de viande d’agneau ou de bœuf hachée
  • 1 oignon moyen, finement haché
  • 2 gousses d’ail, hachées
  • 3 c. à s. de pignons de pin
  • 1 c. à c. de cannelle moulue
  • ½ c. à c. de muscade moulue
  • Quelques brins de persil et de coriandre hachés
  • Sel et poivre du moulin
  • 1 litre de bouillon (volaille ou bœuf)

Préparation

  1. Préparer la farce : Dans un saladier, mélangez riz cru, viande hachée, oignon, ail, pignons, cannelle, muscade, persil, coriandre, sel et poivre.
  2. Farcir les boyaux : À l’aide d’un petit entonnoir ou d’une poche à douille sans embout, remplissez délicatement chaque boyau sans trop tasser pour éviter l’éclatement. Nouez les extrémités.
  3. Cuisson :
    • Portez le bouillon à ébullition dans une grande marmite.
    • Plongez-y les fawaregh, baissez le feu et laissez frémir 1 h 30, en veillant à les maintenir immergés.
  4. Égoutter et dorer (optionnel) : Retirez les fawaregh, égouttez. Vous pouvez ensuite les passer rapidement à la poêle avec un peu d’huile d’olive pour les dorer.
  5. Service : Coupez en tronçons, disposez sur un plat, arrosez du jus de cuisson ou d’un filet de citron.

Les petits plus

  • Sauce au yaourt : Un mélange de yaourt, menthe et ail relève la farce.
  • Tomates confites : Servir avec des quartiers de tomates rôties pour un contraste sucré.
  • Herbes fraîches : Parsemez de menthe et coriandre ciselées pour la fraîcheur.

- Advertisement -
Article précédent
Holcim se désengage du Liban : une sortie révélatrice dans un climat économique verrouillé
Article suivant
Travail et salaires : le pouvoir d’achat s’effondre malgré la stabilisation de la livre libanaise
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi

A propos

Le média citoyen francophone du Liban a été fondé en 2006 et présente l’actualité politique, économique, judiciaire, culturelle et sociale du Pays des Cèdres.

Nos derniers articles

Travail et salaires : le pouvoir d’achat s’effondre malgré la stabilisation de la livre libanaise

Economie 0
Malgré la stabilisation du taux de change, le pouvoir d’achat des Libanais continue de chuter. Les prix alimentaires, les loyers et les coûts des services explosent, tandis que les salaires stagnent. Les écarts régionaux se creusent et les transferts de la diaspora masquent difficilement la paupérisation croissante. L’économie s’installe dans une stagnation sociale et salariale durable.

Holcim se désengage du Liban : une sortie révélatrice dans un climat économique verrouillé

Economie 0
Le départ progressif de Holcim du Liban symbolise la fuite des investisseurs étrangers dans un climat économique verrouillé. La cession majoritaire de ses parts à deux sociétés locales marque une étape de plus dans la désindustrialisation du pays. Entre paralysie financière, crise bancaire et absence de réformes, le Liban perd un acteur industriel stratégique.

L’IA, la théorie de la valeur et le capitalisme : entre orthodoxie marxiste et révision

Economie 0
L’intelligence artificielle bouleverse la théorie de la valeur : pour Marx, elle précipite la crise du capitalisme en supprimant le travail vivant, source de plus-value ; pour Schumpeter, elle incarne l’innovation et la création de valeur. Entre orthodoxie marxiste et révision moderne, l’IA impose de repenser le travail, la valeur et le rôle de l’humain.

Les plus lus

Les élections municipales et le leadership des Forces libanaises : une reconquête en demi-teinte

L'Actualité du Liban 0
Les Forces libanaises ont connu des résultats contrastés lors des élections municipales du Mont-Liban le 4 mai 2025. À Deir el Qamar, la liste soutenue par Georges Adwan remporte la majorité, tandis que dans d'autres localités comme Dhour El Choueir ou Shweir, les performances sont mitigées. Le parti conserve des bastions mais échoue à s'imposer dans plusieurs zones clés, confirmant une influence stabilisée sans dynamique de progression territoriale claire.

الجمعية الطبية اللبنانية تتحدث عن اسباب ارتفاع نسبة الكورونا في لبنان: المتغير السائد لا يشكل خطورة اكبر

Solidarité Liban 0
أشارت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية إلى أن نسبة الإصابة...

المرصد الاوروبي: خروج سلامة من السجن « سقطة » للقضاء وسنتابع هذه القضية خارجيا

Justice 0
اعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان خبر خروج...

Nous suivre

HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

© Libnanews.com . All Rights Reserved.