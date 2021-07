Les discussions en vue de nommer un successeur à Saad Hariri comme premier ministre désigné ont débuté ce jeudi soir, apprend-on de source médiatique.

Il aurait ainsi contacté les anciens premiers ministres Nagib Mikati, Tamam Salam et Fouad Saniora ainsi que le Président du Parlement Nabih Berri pour désigner un nouveau premier ministre qui aura la lourde tâche de former un gouvernement alors que les conditions sociales et économiques continuent à se dégrader au Liban.

