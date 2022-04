Le Liban est classé seulement à la 102ème place, avec le Sri Lanka et le Soudan concernant “la puissance de son passeport”. Le document estampillé avec le cèdre ne permet aux ressortissants libanais qu’à se rendre auprès de 41 pays sans visa.

Si le pays des cèdres se trouve à la 102ème place, il gagne tout de même 4 places puisqu’il se trouvait au 106ème rang l’année dernière, mais perd 3 place sur les 2 dernières années, puisqu’il figurait au 99ème rang en 2020.

Le classement est basé sur des données exclusives de l’Association internationale du transport aérien (IATA), qui gère la base de données d’informations sur les voyages la plus vaste et la plus précise au monde, et est enrichi par le département de recherche de Henley & Partners. Le système de notation de l’indice a été développé pour donner aux utilisateurs un aperçu nuancé, pratique et fiable de la puissance de leur passeport. Chaque passeport est enregistré sur le nombre total de destinations auxquelles le titulaire peut accéder sans visa. Pour chaque destination de voyage, si aucun visa n’est requis, un score de 1 est attribué à ce passeport. Cela s’applique également si les titulaires de passeport peuvent obtenir un visa à l’arrivée, un permis de visiteur ou une autorisation de voyage électronique (ETA) à l’entrée.

Figurent ex-quo à la première place le Japon et Singapore dont les ressortissants peuvent se rendre dans 192 pays sans visa, l’Allemagne et la Corée du Sud à la 2ème place avec 190 pays et la Finlande, l’Italie, le Luxembourg et l’Espagne au 3ème rang avec 189 pays.

La France vient au 4ème rang avec 188 pays et les Etats-Unis et la Grande Bretagne au 6ème rang avec 186 pays.

Le Pakistan, la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan ferment le classement Henley.