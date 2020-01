Au cours de la cérémonie de passation qui a lieu lieu au siège du Ministère de la Réforme Administrative, Demianos Kattar, nouveau ministre portant la double étiquette de l’environnement et de la réforme administrative a indiqué respecter la loi et que le temps montrera qu’il n’aime pas être corrompu.

Personne ne peut me corrompre

Demianos Kattar a aussi décrit le cabinet Diab comme étant un gouvernement politique par excellence mais également un gouvernement d’experts.

Il a noté que le ministère de la réforme administrative pourrait être la plus importante administration publique, allusion aux plans de réformes du secteur public nécessaires pour redresser le Liban gravement confronté à une crise politique et un endettement public qui dépasse les 154% du PIB et ou figure la demande de la communauté internationale, de voir la corruption au sein des administrations publiques, être combattues.