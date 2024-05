L’année dernière, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2023 a été endeuillée par le décès de Shireen Abu Akleh, journaliste palestinienne d’Al Jazeera, tuée par balle alors qu’elle couvrait un raid israélien à Gaza. Cet événement tragique a mis en lumière les dangers auxquels sont confrontés les journalistes dans les territoires palestiniens.

Depuis, en 2024, avec les événements qui se déroulent actuellement dans la bande de Gaza et au Sud du Liban, plusieurs journalistes ont connu le même sort tragique que lui, perdant leur vie dans l’exercice de leur profession. Ils ont été tués alors qu’ils faisaient leur travail, essayant de rapporter la vérité de ce qui se passe sur le terrain. Ces événements soulignent les dangers auxquels sont confrontés les journalistes lorsqu’ils couvrent des zones de conflit, où leur sécurité est constamment menacée. Malgré ces risques, ils continuent de faire leur travail, souvent au péril de leur vie, pour nous informer de la réalité des situations sur place. C’est un rappel poignant de l’importance du journalisme et du sacrifice que ces professionnels sont prêts à faire pour la liberté de l’information, un journalisme engagé, au service non seulement de la vérité mais aussi de la Paix.

La situation n’est guère plus reluisante au Liban et dans le reste du Moyen-Orient.

Liban : Le pays est en proie à une crise économique et politique majeure, qui a un impact direct sur la liberté de la presse. Les journalistes sont régulièrement victimes d’intimidations, de menaces et de violences. Le classement de Reporters sans frontières (RSF) en 2023 place le Liban à la 132ème place sur 180 pays.

Moyen-Orient : La région est l’une des plus dangereuses au monde pour les journalistes. En 2022, 47 journalistes ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions. Des pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite et la Syrie figurent parmi les ennemis les plus redoutables de la liberté de la presse.



Menaces et défis :

Violences et intimidations: Les journalistes sont souvent la cible de violences physiques et verbales, d'arrestations arbitraires et de détention.

Les gouvernements imposent régulièrement des restrictions à la liberté de la presse, en censurant des articles et en bloquant des sites web. Propagande et désinformation: La diffusion de fausses informations et de propagande est un défi majeur pour la liberté de la presse.

Il s’agit notamment aujourd’hui d’une désinformation flagrante sur la réalité économique libanaise et la fermeture de plusieurs médias indépendants qui n’ont pas eu la chance de jouir d’un soutien financier, plutôt réservé à colportent encore une manipulation de la vérité.