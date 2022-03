Un documentaire consacrée aux Cèdres sera diffusée par la chaine française TF1, le samedi 26 mars à 10 h40 dans le cadre du programme Génération Ushuaïa.

Ce documentaire, réalisé par Laurent Sorcelle et Cécile Favier, présente Youssef Tawk, un médecin, qui se bat pour replanter le fameux cèdre du Liban non loin de la fameuse vallée sainte de Qadisha, riche en Histoire et en symbole.