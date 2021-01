La BLOM Bank a indiqué par un communiqué publié ce dimanche, vendre sa participation de 99,4 % dans BLOM Bank Egypt à la Bank Arab Banking Corporation de Bahreïn pour 427 millions de dollars.

BLOM Bank SAL et Arab Banking Corporation sont heureuses d’annoncer qu’elles ont signé un accord définitif le vendredi 15 janvier 2021 en vertu duquel BLOM Bank SAL vendra la totalité de sa participation de 99,4 % dans BLOM Bank Egypt SAE, sa filiale égyptienne, à Bank ABC, sous réserve de l’obtention des approbations de la Banque centrale d’Égypte et de la Banque centrale du Liban, entre autres approbations réglementaires en Égypte et à Bahreïn

Par ailleurs, la banque Arab Banking Corporation a déjà annoncé souhaiter lancer une une offre publique d’achat obligatoire en vue racheter la totalité des actions restantes de l’établissement égyptien après approbation de la Banque centrale d’Égypte et de l’Autorité de réglementation financière en Égypte.

Il s’agit pour la BLOM Bank de tenter d’augmenter ses fonds propres à plus de 20%, alors que certains experts jugent déjà la banque libanaise insolvable et nécessitant près de 11.9 milliards de dollars afin d’échapper à une possible faillite qui touche par ailleurs la totalité du système financier libanais.