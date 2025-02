La censure dans le cinéma libanais : un débat ravivé par l’interdiction de Captain America: Brave New World

- Advertisement -

La censure dans le cinéma libanais refait surface avec une intensité renouvelée après l’interdiction du film américain Captain America: Brave New World, accusé de soutenir Israël. Cette décision, annoncée le 27 février 2025, découle d’une campagne menée par des militants pro-palestiniens qui ont exigé le respect des lois libanaises de boycott, en vigueur depuis des décennies pour interdire tout contenu lié à Israël ou à ses ressortissants. Ce cas met en lumière une tension croissante entre les impératifs politiques et la liberté artistique dans un pays connu pour sa diversité culturelle, mais aussi pour ses sensibilités confessionnelles et géopolitiques.

Au-delà des films étrangers, la censure touche également les productions locales abordant des thèmes politiques sensibles. Des réalisateurs dénoncent un climat de plus en plus restrictif, où les pressions exercées par des groupes religieux, des factions politiques et des autorités limitent leur capacité à explorer des sujets controversés. Dans un contexte marqué par la guerre de 2024 contre le Hezbollah et une crise économique persistante, cette situation soulève des inquiétudes sur l’avenir de la production cinématographique au Liban, un secteur qui a déjà souffert de contraintes financières et logistiques. Cet état des lieux examine les mécanismes de la censure, son évolution historique, ses impacts actuels sur le cinéma libanais, et les défis qu’elle pose à une industrie culturelle en quête de liberté.

L’interdiction de Captain America: Brave New World : origines et implications

L’interdiction de Captain America: Brave New World au Liban illustre une application stricte des lois de boycott contre Israël. Ce film, produit par Marvel et sorti en février 2025 aux États-Unis, a été banni des salles libanaises après une campagne de militants pro-palestiniens qui ont ciblé la participation de l’actrice israélienne Shira Haas dans le rôle de Ruth Bat-Seraph, un personnage connu sous le nom de Sabra dans les comics, historiquement lié au Mossad. Bien que le film ait modifié ce contexte pour présenter Sabra comme une agente du gouvernement américain, les militants ont jugé cette présence inacceptable, invoquant les lois libanaises interdisant tout contenu lié à Israël.

Ces lois, en place depuis 1955 et renforcées par les directives de la Ligue arabe, prohibent l’importation, la distribution ou la projection de produits culturels impliquant des citoyens ou entités israéliennes. Le Liban, qui n’a jamais reconnu Israël et le considère comme un ennemi en raison de conflits successifs (1978, 1982, 2006, 2024), applique ces mesures avec une rigueur variable selon le climat politique. En 2025, après une guerre qui a coûté des vies et causé des dégâts estimés entre 15 et 20 milliards de dollars dans le sud, la Bekaa et les banlieues sud de Beyrouth, toute association perçue avec Israël est un sujet particulièrement sensible. Les militants pro-palestiniens ont mené une campagne efficace, arguant que permettre la projection de ce film équivalait à une normalisation implicite avec un État ennemi, et les autorités ont rapidement cédé à cette pression, interdisant le film.

Cette affaire n’est pas isolée. Avant 2024, des films comme Wonder Woman (2017), avec l’actrice israélienne Gal Gadot, et The Post (2018), réalisé par Steven Spielberg et accusé de liens indirects avec Israël, avaient été interdits pour des raisons similaires. L’interdiction de Captain America: Brave New World reflète une continuité dans cette politique, mais elle intervient dans un contexte post-guerre où les tensions géopolitiques sont exacerbées par les violations persistantes du cessez-le-feu signé le 27 novembre 2024, notamment la présence de cinq positions israéliennes au Sud-Liban et les survols d’avions de guerre.

La censure des films libanais : une menace intérieure

La censure ne se limite pas aux productions étrangères ; elle affecte également les films libanais, en particulier ceux abordant des thèmes politiques sensibles. En 2025, des réalisateurs locaux ont exprimé leur frustration face à un climat de restriction croissante, où la liberté artistique est entravée par des pressions exercées par des groupes religieux, des factions politiques et des institutions étatiques. Ces restrictions, déjà présentes avant la guerre de 2024, se sont intensifiées dans un contexte de polarisation accrue, où tout contenu perçu comme provocateur peut être bloqué.

Avant 2024, plusieurs films libanais avaient été interdits ou censurés pour des raisons politiques. Un documentaire sur la guerre civile (1975-1990) a été banni dans les années 2010 sans justification claire, tandis qu’un autre film explorant les tensions sectaires a été rejeté pour risque de « troubler l’ordre public ». En 2025, cette tendance s’est accentuée, les réalisateurs craignant que des œuvres critiquant la corruption, le rôle du Hezbollah, ou les relations avec les voisins régionaux ne soient censurées avant même leur sortie. Ces interdictions ne reposent pas sur une législation précise, mais sur des directives vagues datant de 1947, qui interdisent les contenus portant atteinte aux « mœurs publiques », à la « réputation des autorités », ou aux « sensibilités religieuses et sectaires ».

Ce cadre juridique, combiné aux pressions communautaires, crée une censure imprévisible. Par exemple, un film évoquant la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah pourrait être interdit sous prétexte de préserver l’unité nationale, tandis qu’un autre critiquant les élites politiques risque d’être bloqué pour éviter des tensions internes. Les réalisateurs locaux soulignent que cette restriction limite leur capacité à explorer les réalités complexes du Liban, un pays dont l’histoire est marquée par des conflits et des traumas collectifs qui méritent d’être représentés à l’écran.

Les mécanismes de la censure : un système flou et réactif

La censure cinématographique au Liban repose sur un processus impliquant la Sûreté générale, le ministère de l’Intérieur et parfois le ministère de la Culture. Avant la projection d’un film, une commission examine son contenu pour vérifier s’il respecte les critères définis par la législation de 1947 et les lois de boycott. En pratique, ce processus est souvent influencé par des pressions extérieures – campagnes militantes, objections religieuses, ou interventions politiques – plutôt que par une application cohérente de la loi. L’interdiction de Captain America: Brave New World en 2025 illustre cette réactivité : la décision a été prise rapidement après une mobilisation populaire, sans débat public ou analyse détaillée.

Historiquement, la censure au Liban a évolué avec les contextes politiques. Sous le mandat français (1920-1943), elle visait à contrôler les discours nationalistes arabes. Après l’indépendance en 1943, elle s’est concentrée sur les contenus sexuels ou blasphématoires, reflétant les sensibilités d’une société multiconfessionnelle. Depuis 1955, avec l’adoption des lois de boycott contre Israël, elle a intégré une dimension géopolitique, interdisant les films impliquant des éléments liés à cet État. Avant 2024, cette censure était appliquée de manière sporadique, mais la guerre récente a renforcé son application, dans un climat où les sensibilités nationales sont à vif.

Les militants pro-palestiniens, souvent soutenus par des factions politiques influentes comme le Hezbollah ou ses alliés, jouent un rôle clé dans ce processus. Leur campagne contre Captain America: Brave New World a transformé la censure en un acte de résistance symbolique, mais elle soulève des questions sur son arbitraire. Par exemple, des films avec des contenus moins explicites liés à Israël ont parfois été tolérés, tandis que d’autres, sans lien direct, ont été interdits sous des prétextes flous, révélant un manque de transparence dans les critères appliqués.

L’impact sur la production cinématographique locale

L’interdiction de films étrangers comme Captain America: Brave New World n’est que la pointe visible d’un problème plus profond affectant le cinéma libanais. Les réalisateurs locaux, déjà confrontés à des contraintes financières – un film coûtait en moyenne 500 000 dollars avant 2019, un montant désormais hors de portée avec la dévaluation de la livre à plus de 100 000 pour un dollar en 2024 – doivent naviguer dans un climat de censure restrictive. En 2025, les projets abordant des thèmes comme la corruption, les tensions sectaires, ou les relations avec les voisins régionaux risquent d’être bloqués avant leur tournage, par crainte de réactions hostiles ou d’interdictions officielles.

Avant la crise économique, le cinéma libanais était une industrie dynamique, produisant une dizaine de longs métrages par an, souvent salués dans des festivals internationaux pour leur profondeur et leur audace. Des réalisateurs comme Nadine Labaki ou Ziad Doueiri ont porté des récits sur la mémoire collective et les réalités sociales à l’écran, contribuant à une réputation artistique solide. Aujourd’hui, cette industrie est en péril. En 2023, malgré la crise, quelques films étaient encore produits, mais en 2025, ce nombre risque de diminuer face aux pressions financières et à la censure. Les réalisateurs craignent que chaque scénario soit scruté pour éviter des sujets sensibles, limitant leur créativité et réduisant le cinéma à un outil de propagande ou de divertissement inoffensif.

Certains cinéastes ont opté pour l’exil, produisant leurs œuvres à l’étranger pour contourner ces restrictions, mais cela prive le Liban d’une industrie qui reflétait ses réalités complexes. Les fonds publics, déjà rares avant 2024, se sont taris avec la guerre, rendant les productions dépendantes de financements étrangers souvent assortis de conditions implicites sur le contenu. Cette double contrainte – financière et censoriale – menace la survie d’un secteur qui, avant 2019, contribuait à hauteur de 4 % au PIB à travers le tourisme et les arts.

Un avenir incertain pour le cinéma libanais

La censure dans le cinéma libanais, ravivée par l’interdiction de Captain America: Brave New World, pose des questions cruciales sur l’avenir de la liberté artistique dans le pays. Les lois de boycott, combinées aux pressions communautaires et politiques, créent un climat où les cinéastes doivent jongler entre des attentes contradictoires : respecter les sensibilités nationales tout en cherchant à refléter les réalités d’un pays en crise. Dans un contexte où la guerre de 2024 a détruit des infrastructures et où l’économie reste en ruine – avec une inflation persistante et un accès limité aux services de base – la censure risque de réduire le cinéma à un rôle marginal, loin de sa capacité historique à explorer les traumas et les espoirs du Liban.

Les réalisateurs appellent à une réforme des mécanismes de censure pour garantir une liberté d’expression qui permette au cinéma de jouer son rôle de miroir social. Cependant, dans un pays où les priorités politiques et sécuritaires dominent, cette ambition semble difficile à concrétiser. Le Liban, autrefois un centre culturel vibrant du Moyen-Orient, pourrait voir son cinéma s’étioler sous les contraintes de la censure, à moins qu’un équilibre ne soit trouvé entre impératifs politiques et aspirations artistiques.