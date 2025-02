- Advertisement -

Beyrouth, 28 février 2025 – Hier, le 27 février 2025, une cérémonie organisée par la société BBAI, dirigée par l’animateur Dory Nasr, s’est tenue au Casino du Liban pour rendre hommage à la championne libanaise de taekwondo Leticia Aoun. Cet événement a célébré sa qualification pour les finales de la compétition de taekwondo aux Jeux olympiques d’été de Paris 2024, ainsi que ses performances remarquables dans des compétitions locales et internationales. Lors de la soirée, Aoun a reçu une plaque honorifique des mains du président de la Fédération libanaise de taekwondo, Dr. Habib Zarifa, en présence du président de la Fédération d’escrime et du club Mont La Salle, Jihad Salameh, qui ont salué ses nombreux podiums et son ambition de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

La cérémonie a également mis en lumière le soutien financier d’un mécène libanais à l’athlète, qui a récemment décroché une médaille lors d’un championnat mondial, renforçant son statut de figure prometteuse dans le sport libanais. Cet hommage reflète la reconnaissance d’un parcours exceptionnel dans le taekwondo, une discipline où Leticia Aoun continue de briller, avec des aspirations élevées pour représenter le Liban sur la scène internationale.

Une cérémonie dédiée à une championne

La cérémonie BBAA, orchestrée par la société BBAI sous la présidence de Dory Nasr, s’est déroulée dans l’enceinte prestigieuse du Casino du Liban, un lieu emblématique pour des événements d’envergure au Liban. Hier, cet espace a accueilli un hommage spécial à Leticia Aoun, une athlète qui s’est distinguée par sa qualification aux finales des Jeux olympiques de Paris 2024, tenus l’été dernier dans la capitale française. Cet événement a rassemblé une foule d’admirateurs et de figures du sport libanais venues célébrer ses exploits.

Lors de la cérémonie, Aoun a été honorée pour son parcours dans le taekwondo, un sport de combat qui exige discipline, technique et endurance. La remise de la plaque honorifique a été un moment fort, effectué par Dr. Habib Zarifa, président de la Fédération libanaise de taekwondo, en présence de Jihad Salameh, président de la Fédération d’escrime et du club Mont La Salle. Les deux responsables ont pris la parole pour saluer les réalisations de la championne, mettant en avant son ascension constante dans les compétitions locales et internationales, ainsi que ses nombreuses médailles remportées au fil des années. Ils ont également exprimé leur soutien à son objectif de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, où elle pourrait porter haut les couleurs du Liban.

L’image de Zarifa remettant la plaque à Aoun, avec Salameh à ses côtés, a symbolisé une reconnaissance officielle de son talent et de son dévouement. Cet hommage au Casino du Liban, un lieu connu pour son prestige, a mis en lumière l’importance accordée à Leticia Aoun comme une athlète capable d’inspirer une nouvelle génération dans le domaine du taekwondo.

Leticia Aoun : une étoile du taekwondo libanais

Leticia Aoun s’est imposée comme une figure majeure du taekwondo libanais grâce à un parcours marqué par des performances impressionnantes. Sa qualification pour les finales des Jeux olympiques de Paris 2024, où elle a concouru dans la catégorie des moins de 57 kg, a été un moment clé de sa carrière. Lors de cette compétition, tenue l’été dernier dans la capitale française, Aoun a atteint les demi-finales, un exploit qui a captivé le public libanais et renforcé sa réputation au sein de la Fédération libanaise de taekwondo.

Avant Paris 2024, Aoun avait déjà accumulé un palmarès notable dans des compétitions locales et internationales. Elle a remporté plusieurs médailles au fil des années, montant régulièrement sur les podiums lors de championnats régionaux et mondiaux. Récemment, elle a décroché une médaille lors d’un championnat mondial, une réussite qui a consolidé sa position parmi les meilleurs athlètes de sa catégorie. Ces performances ont attiré l’attention d’un mécène libanais, qui s’est engagé à la soutenir financièrement, offrant ainsi une opportunité précieuse pour poursuivre son entraînement et ses ambitions internationales.

Lors de la cérémonie d’hier, Zarifa et Salameh ont souligné la constance de ses succès. « Leticia a brillé dans les compétitions locales et internationales, montant sur les podiums à maintes reprises », a déclaré Zarifa, tandis que Salameh a ajouté : « Son parcours illustre un engagement exceptionnel qui pave la voie pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. » Ces éloges reflètent la reconnaissance de son talent et de sa détermination, des qualités qui la positionnent comme une candidate sérieuse pour une médaille olympique dans quatre ans.

La cérémonie BBAA : un moment de célébration et de projection

La cérémonie BBAA au Casino du Liban n’a pas seulement été une célébration des exploits passés de Leticia Aoun, mais aussi une projection vers son avenir dans le taekwondo. Organisée par la société BBAI, dirigée par Dory Nasr, cette soirée a réuni des figures du sport libanais pour honorer une athlète dont le parcours incarne l’excellence dans une discipline exigeante. La remise de la plaque honorifique par Dr. Habib Zarifa, en présence de Jihad Salameh, a été un geste symbolique, marquant à la fois une récompense pour ses performances à Paris 2024 et un encouragement pour ses ambitions à venir.

Zarifa, en tant que président de la Fédération libanaise de taekwondo, a mis en avant les réussites d’Aoun dans les compétitions locales et internationales, soulignant son rôle comme modèle pour les jeunes athlètes. Salameh, représentant à la fois la Fédération d’escrime et le club Mont La Salle – un centre sportif clé où Aoun s’est entraînée – a salué son ascension constante et son potentiel pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. « Les nombreuses médailles remportées par Leticia témoignent de son talent et de son travail acharné », a-t-il noté, ajoutant que son objectif olympique est une source d’inspiration pour le sport libanais.

L’événement a également mis en lumière le soutien financier d’un mécène libanais, une aide cruciale pour Aoun dans sa préparation pour les compétitions futures. Ce financement, qui intervient après sa médaille au championnat mondial, pourrait couvrir les coûts d’entraînement, les équipements spécialisés et les déplacements internationaux, des aspects souvent hors de portée pour les athlètes libanais en raison des contraintes financières du pays. Ce geste de mécénat reflète une reconnaissance privée de son talent, complémentaire à l’hommage public rendu par la cérémonie BBAA.

Un parcours marqué par des exploits internationaux

Leticia Aoun a bâti son succès sur une série d’exploits dans le taekwondo, une discipline qui combine technique, rapidité et résilience. Sa qualification pour les finales des Jeux olympiques de Paris 2024 a été un moment décisif, où elle a atteint les demi-finales dans la catégorie des moins de 57 kg, une performance qui l’a placée parmi les meilleures compétitrices mondiales de cette édition. Bien qu’elle n’ait pas remporté de médaille à Paris, son parcours a dépassé les attentes, offrant un rare moment de fierté nationale dans un contexte difficile pour le Liban.

Au-delà des Jeux olympiques, Aoun a brillé dans d’autres compétitions. Sa médaille récente au championnat mondial, remportée avant la cérémonie d’hier, a renforcé son statut de championne en devenir. Avant 2024, elle avait déjà accumulé plusieurs podiums dans des championnats locaux et internationaux, démontrant une progression constante dans une discipline où la concurrence est rude. Ces succès ont valu à Aoun une reconnaissance croissante au sein de la Fédération libanaise de taekwondo, dirigée par Dr. Habib Zarifa, qui voit en elle une athlète capable de porter les couleurs du Liban au plus haut niveau.

Son ambition pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, prévue pour l’été de cette année-là, est au cœur des espoirs placés en elle par Zarifa et Salameh. Lors de la cérémonie, ils ont exprimé leur confiance dans sa capacité à atteindre cet objectif, saluant ses nombreuses médailles et son dévouement. Cette projection vers 2028 reflète une volonté de bâtir sur ses performances passées – Paris 2024, le championnat mondial – pour viser une médaille olympique, un exploit qui serait historique pour le taekwondo libanais.

Soutien et ambitions pour Los Angeles 2028

Le soutien financier d’un mécène libanais, annoncé récemment, est un élément clé pour les ambitions de Leticia Aoun en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Ce financement permettra à la championne de se concentrer sur son entraînement, d’accéder à des équipements de pointe, et de participer à des compétitions internationales préparatoires, des opportunités rares dans un pays où les ressources sportives sont limitées. Avant 2024, les athlètes libanais dépendaient souvent de dons privés ou de bourses internationales pour concourir à l’étranger, une situation que ce mécénat cherche à pallier pour Aoun.

Dr. Habib Zarifa, en remettant la plaque honorifique hier, a souligné l’importance de ce soutien pour les projets futurs de la championne. « Leticia a prouvé son talent dans les compétitions locales et internationales, montant sur les podiums à de nombreuses reprises », a-t-il déclaré, ajoutant que son objectif pour Los Angeles 2028 est réalisable avec les moyens adéquats. Jihad Salameh a partagé cet optimisme, notant : « Ses exploits témoignent de sa détermination, et nous la soutenons pour qu’elle représente le Liban dans les prochaines olympiades. »

Les Jeux de Los Angeles 2028 offrent une chance pour Aoun de marquer l’histoire du sport libanais. Avant 2024, le pays n’avait remporté que quatre médailles olympiques dans son histoire, toutes dans la lutte et l’haltérophilie, la dernière datant de 1980. Une médaille en taekwondo serait une première, renforçant la place de cette discipline dans le paysage sportif libanais et offrant un symbole de réussite dans un contexte national difficile.

Le taekwondo libanais : une discipline en lumière

Le taekwondo au Liban a trouvé en Leticia Aoun une ambassadrice de premier plan, dont les performances ont mis en lumière une discipline qui gagne en popularité. Avant 2024, le pays comptait environ 5 000 pratiquants de taekwondo, soutenus par la Fédération libanaise dirigée par Dr. Habib Zarifa. Malgré des ressources limitées, cette fédération a maintenu une présence dans les compétitions régionales et internationales, et les exploits d’Aoun ont renforcé cette dynamique.

Le club Mont La Salle, où Aoun s’est entraînée sous la supervision de figures comme Jihad Salameh, a joué un rôle clé dans son développement. Ce centre sportif, connu pour sa contribution à la formation des athlètes libanais, a été un tremplin pour ses succès, de ses premières compétitions locales à sa qualification pour Paris 2024. La cérémonie d’hier au Casino du Liban, orchestrée par Dory Nasr, a célébré cette trajectoire, mettant en avant le taekwondo comme une source de fierté nationale.

Un hommage porteur d’espoir

La cérémonie BBAA au Casino du Liban, où Leticia Aoun a été honorée par Dr. Habib Zarifa et Jihad Salameh, marque une reconnaissance de ses performances à Paris 2024 et au championnat mondial, ainsi qu’un encouragement pour son ambition de concourir à Los Angeles 2028. Avec le soutien d’un mécène libanais, Aoun dispose désormais de ressources pour viser une médaille olympique, un objectif qui pourrait écrire une nouvelle page dans l’histoire du sport libanais. Cet hommage reflète l’espoir qu’elle incarne pour un pays en quête de réussites internationales, dans un taekwondo qui continue de briller grâce à son talent et à sa détermination.