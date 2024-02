La conférence destinée à soutenir l’Armée libanaise, que la France prévoyait d’accueillir le 27 février, a été reportée à une date indéterminée. Selon le journal Al-Akhbar, ce report est dû à des « disputes entre Paris et les capitales européennes en plus de Washington, au milieu de la continuation de la guerre et de l’ambiguïté de la solution politique ». Les sources diplomatiques citées par le journal ont indiqué que la France a tenté de s’attribuer le mérite de cette initiative, choisissant d’organiser la conférence sans consulter d’autres parties. Cette précipitation à annoncer la conférence et à envoyer des invitations a semé la confusion parmi les autres parties européennes et occidentales, notamment en raison de la prématurité de définir le rôle que l’armée pourrait jouer et de ses besoins spécifiques.

Le report a été conseillé afin d’attendre que la situation se clarifie davantage au cours des deux prochaines semaines, en lien avec les développements à Gaza. Ce contexte montre les complexités et les défis diplomatiques associés à l’organisation d’un soutien international en faveur de l’Armée libanaise dans un environnement régional et international tendu.

Concernant l’aide logistique et le type de matériel déjà obtenu par l’Armée libanaise, il est important de noter que, ces dernières années, l’armée a bénéficié d’une aide substantielle de la part de plusieurs pays et organisations internationales. Cette aide a inclus une variété de matériels militaires, allant des véhicules blindés et des armements légers à des équipements de communication et de surveillance. Par exemple, les États-Unis ont été un donateur clé, fournissant régulièrement à l’Armée libanaise des véhicules, des armes, des munitions et un entraînement. De même, d’autres pays comme la France et le Royaume-Uni ont également contribué à renforcer les capacités de l’armée avec du matériel et de l’assistance technique.

Ces contributions ont été cruciales pour l’Armée libanaise, non seulement pour maintenir sa capacité opérationnelle dans la défense du pays contre diverses menaces, mais aussi pour renforcer sa présence en tant qu’acteur stabilisateur au Liban, notamment dans le contexte des défis sécuritaires internes et des tensions aux frontières. Toutefois, le report de la conférence prévue en France souligne l’importance de la coordination et de la consultation internationales dans le soutien à l’Armée libanaise, ainsi que la complexité des considérations politiques et stratégiques qui influencent l’aide militaire internationale.