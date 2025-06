La diplomatie iranienne réaffirme sa présence au Liban tout en appelant à un dialogue national sur les armes

- Advertisement -

La visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au Liban marque un tournant diplomatique. Un proche du Hezbollah, cité par la chaîne Al-Hadath, a affirmé que cette visite visait à réaffirmer que « Téhéran est toujours présent au Liban ». Toutefois, la nouveauté réside dans la déclaration d’Araghchi selon laquelle l’Iran entend désormais traiter avec l’État libanais, et non plus directement avec les partis politiques. Ce changement de ton, bien qu’empreint de prudence, illustre une volonté d’inscrire les relations bilatérales dans un cadre plus institutionnel.

Araghchi a également insisté pour que la question des armes du Hezbollah ne soit pas abordée avant de connaître l’issue des négociations sur le nucléaire entre l’Iran et les États-Unis. Ce message vise à éviter toute confrontation prématurée sur un sujet sensible, et à temporiser en attendant des clarifications sur le plan international. Toujours selon la même source, l’envoyé iranien a transmis aux alliés libanais que l’Iran est prêt à intégrer les dynamiques de la nouvelle ère géopolitique.

En parallèle, un député libanais proche des milieux américains s’est rendu à Washington, en coordination avec le président Joseph Aoun et le président du Parlement Nabih Berri. Lors de ces rencontres, il a mis en garde contre les dangers d’une pression trop forte pour désarmer le Hezbollah, soulignant que cela pourrait engendrer des tensions internes majeures. Il a plaidé pour une résolution de cette question par un dialogue national, rejoignant la position du président libanais.

Des discussions en ce sens ont déjà débuté, notamment entre le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, et Mohammad Obeid, ancien directeur général du ministère de l’Information, considéré comme proche du président. Ces échanges préfigurent un cadre de concertation interne, qui pourrait être un prélude à un accord de compromis sur l’avenir des armes de la Résistance.

Selon des sources citées par Al-Akhbar, les États-Unis font preuve de plus de souplesse à l’égard de la position du Liban, ce qui expliquerait, en partie, le retrait de Morgan Ortagus de son poste d’envoyée spéciale adjointe pour le Moyen-Orient. Cette évolution diplomatique pourrait ouvrir une fenêtre d’opportunité pour des négociations indirectes plus constructives.

Sur le plan interne, le Premier ministre Nawaf Salam a reçu une délégation parlementaire du Hezbollah conduite par Mohammad Raad au Grand Sérail. Cette rencontre, survenue après plusieurs tensions autour des sujets de l’armement, des relations avec l’Iran et de la célébration de la Journée de la Résistance, a permis de réaffirmer les intentions pacifiques du parti chiite. Mohammad Raad a exprimé la volonté du Hezbollah de maintenir un dialogue permanent avec le chef du gouvernement et les autres composantes de la nation.

Il a précisé que la priorité de cette phase est la fin de l’occupation israélienne, la cessation des agressions quotidiennes, la libération des prisonniers et le lancement de la reconstruction. Il a ajouté que la question des armes doit être abordée objectivement, dans l’intérêt national et en tenant compte du droit des Libanais à se défendre. Pour le Hezbollah, cette discussion doit se faire de manière progressive et sans précipitation, dans un cadre garantissant la stabilité.