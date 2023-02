La livre libanaise a accumulé les déboires ce lundi 27 février en dépit de la réouverture des banques après 3 semaines de grève. Si les personnes proches du gouverneur et de l’ABL prétextaient que cette réouverture allait entrainer une baisse du dollar face à la monnaie locale, c’est tout le contraire avec un nouveau plus-bas historique.

Ainsi, sur la plateforme électronique de la Banque du Liban, le taux de parité était de 45 400 LL/USD pour 43 millions de dollars échangés alors que dans les marchés parallèles, la livre libanaise s’est aussi effondrée avec un taux de change de 85 000 LL/USD à l’achat et de 85 500 LL/USD à la vente.

Cette détérioration était attendue depuis hier par les observateurs en raison du spread plus important constaté entre bid et ask. Elle intervient également alors que les banques libanaises font désormais face aux conséquences des détournements de fonds dont est accusé le gouverneur de la Banque du Liban en Suisse. Deux banques, la Banque Audi et la Banque Med font désormais l’objet d’une plainte en Suisse et pourraient voir leurs licences être même révoquées, indique la presse locale.