Lancement de la plateforme numérique et de l’application mobile « RE-MED Community »

Beyrouth, Liban – Le 24 Février 2023 – Pour s’engager vers la mise en œuvre de l’économie circulaire dans le bassin méditerranéen, la conférence pour le lancement de la platforme numérique et de l’application «RE-MED Community» sous le haut patronage du Ministre libanais de l’Environnement Dr. Nasser Yassin et en sa présence, a réuni à l’Hôtel Radisson Blu Verdun (Beyrouth), l’ensemble des acteurs de la construction, venus de France, d’Italie, de la Tunisie (représentée par le ministre de l’environnement tunisien) et du Liban, pour échanger et présenter les innovations dans ce domaine.

Selon S.E. Dr. Nasser Yassin, même s’il est difficile à réaliser, le projet de recyclage et de traitement des déchets de construction et démolition est très important et ne peut se faire sans l’implication du secteur privé et du Syndicat Libanais des Entrepreneurs des Travaux Publics (SLETP).

Le plan du ministère, basé sur la décentralisation, consiste à créer au Liban 14 «zones de services» de ramassage et de tri de déchets.

La platforme innovante et unique «RE-MED Community» puis son application mobile participative ont été présentés lors de la conférence. Ces outils numériques sont un espace multiculturel de mutualisation qui permet la diffusion de ressources documentaires, de formations, d’offres d’emplois et de stages, d’offres de compétences «Base Experts», d’appels d’offres et d’événements en lien avec RE-MED. C’est aussi « une bourse » ou marketplace qui permet la publication d’offres de matériaux et de matériels (en vente ou location) en relation avec la gestion et valorisation des DC&D (déchets de construction et de démolition).

Suite à la présentation du projet européen RE-MED par Dr. Oumaya Marzouk, Coordinatrice du projet (Cerema/France), Philippe Escojido (Dynedoc/France) a familiarisé l’audience avec la plateforme et l’application smartphone RE-MED Community. Bassam Sabbagh, responsable de l’environnement urbain au Ministère libanais de l’Environnement (MoE) et coordinateur du projet au Liban, a invité l’audience à adhérer à ces plateformes numériques et à les utiliser car elles accompagneront les acteurs de la chaîne de valeur dans la mise en œuvre de l’économie circulaire et permettront aux citoyens d’être acteurs de l’amélioration de leurs lieux de vie.

La table ronde « Retour d’expérience d’entreprises engagées pour bâtir une méditerranée durable et circulaire » a permis à plusieurs entreprises de partager leurs expériences en matière de valorisation des ressources alternatives issues du BTP et d’échanger avec les participants. Une cérémonie de signature a eu lieu entre le représentant de l’entreprise Fakih Brothers, bénéficiaire d’une sous-subvention de 60k€ du projet RE-MED et Maroun Helou, Président du Syndicat libanais des entrepreneurs des travaux publics au Liban, pour créer une entreprise pour traiter ce type de déchets.

La conférence a été organisée par le Ministère de l’Environnement du Liban avec le soutien du Centre d’Etude et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema/France) et du Syndicat Libanais des Entrepreneurs des Travaux Publics (SLETP).

A PROPOS DU PROJET

Le projet RE-MED « Application de l’Innovation pour le développement de l’économie circulaire pour une construction durable en Méditerranée » qui bénéficie d’un financement de l’Union Européenne – Programme ENI CBC MED, sous la coordination du Cerema (France) est un partenariat entre 4 pays du bassin méditerranéen (France, Italie, Liban et Tunisie) pour la promotion de l’économie circulaire dans le secteur de la construction et des déchets de démolition.

RE-MED est né de la nécessité de réduire les impacts environnementaux et sanitaires dus aux défaillances de la gestion des déchets de construction et de démolition. Le projet vise à transférer et expérimenter des technologies permettant de transformer ces déchets en ressources pour la construction et l’entretien des routes.

Il comprend le développement d’une filière de recyclage des DC&D afin d’en faire un levier pour la transition sociétale, environnementale et digitale des territoires méditerranéens.

Pour plus d’information, veuillez consulter : https://www.enicbcmed.eu/projects/re-med

https://sharedfolder.dynedoc.fr/wordpress/

www.linkedin.com/company/re-med/

Contacts : [email protected] et [email protected]