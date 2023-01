La livre libanaise poursuit sa chute dans les marchés parallèles, toujours à une parité passant le seuil des 50 000 LL/USD et s’approchant même des 51 000 LL/USD, indiquent plusieurs plateformes.

Au marché noir, le taux de change est de 50 500 LL/USD à l’achat et de 50 700 LL/USD à la vente, annonce le site Lirarate.org alors que de source médiatique, on indique que si la Banque du Liban avait annoncé ce lundi la publication d’une série de mesure dans une tentative de limiter cette dégradation de la parité, on fait aujourd’hui part d’importantes dissensions au sein de la Banque Centrale sur les mesures à prendre.

Par ailleurs, les experts notent que cette dégradation est attendue alors que de nombreuses interrogations portent désormais sur la capacité des banques à fournir suffisamment de devises étrangères suite à des rumeurs qui circulaient hier selon lesquelles un haut responsable d’une banque a indiqué que les dollars des comptes ouverts avant 2019 ne valaient plus rien.