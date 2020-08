L’ambassade de France au Liban a publié le programme de la visite officielle qu’entamera à partir de 20 heures ce soir le président de la république Emmanuel Macron on Liban à l’occasion du 100ème anniversaire la proclamation de l’État du Grand Liban depuis le perron de la résidence des Pins, le 1er septembre 1920.

Le président de la république française, Emmanuel Macron, avait promis d’être de retour au Liban à l’issue de sa visite précédente, quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth, 4 août 2020, et cela quelques heures à peine après la nomination d’un nouveau premier ministre ce lundi.

Il s’était également impliqué dans le dossier libanais soulignant l’exigence de la mise en place, par la communauté internationale, d’un programme de réformes notamment sur le secteur de l’énergie ou encore le faite de mener un audit du secteur financier à fin d’en déterminer le chiffrage exact de ses pertes.

il devrait repartir le 2 septembre, à l’issue de 3 jours passés au Liban.

Ainsi, ce 31 août, le président de la république française arrivera à 20h. Il sera reçu par le président de la république libanaise général Michel Aoun. Toujours dans la soirée, il est attendu au domicile d’Antélias de la diva libanaise Fayrouz vers 21 heures avant de rencontrer l’ancien premier ministre Saad Hariri vers 23 heures.

Dès le lendemain, la date du 1er septembre, Emmanuel Macron arrivera à 9h30 à la réserve des cèdres de Jaj, oui il attendu à ce qu’il plante un cèdre, symbole national.

Puis vers 10h45, Emmanuel Macron se rendra à nouveau au port de Beyrouth, lieu du drame du 4 août, pour y rencontrer les représentants des Nations Unies et des organisations de la société civile en charge de la reconstruction des installations portuaires. Cette réunion se déroulera à bord du PHA Le Tonnerre.

Ensuite, au programme une réception officiel au palais des Pins à 13h30, lieu où a été proclamée dans la création du Grand Liban, avant de se rendre à un déjeuner officiel au palais de Baabda vers 13h45. Actualité oblige, il est également attendu à l’hôpital universitaire Rafic Hariri, établissement où sont actuellement soignés la majorité des cas graves de personnes contaminées pour le coronavirus covid-19 et où ont également été soignés de nombreux blessés suite à l’explosion du port de Beyrouth.

Vers 17 heures, Emmanuel Macron recevra le patriarche maronite Béchara Boutros Rahi au Palais des Pins, puis les dirigeants politiques libanais avec qui il évoquera l’actualité locale et notamment la mise en place des réformes économiques, ainsi que les réformes politiques qu’il s’agit d’appliquer.

Pour rappel, le président de la république le général Michel Aoun, a évoqué des réformes politiques, après le constat que les accords de Taëf ont abouti à une paralysie institutionnelle à chaque crise. Ainsi, le chef de l’État, a également évoqué un amendement des accords de Taëf. Ces propos font échos à ceux du président de la république française lors de son déplacement du 6 août qui avait appelé un nouveau contrat entre hommes politiques et population libanaise. Il est par conséquent attendu que Emmanuel Macron évoque également ce dossier avec les responsables politiques locaux.

Enfin, la journée se conclura par une conférence de presse depuis le même palais des Pins à 19h30.

