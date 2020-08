Pour rappel, le chef de l’état a évoqué les faiblesses structurelles, à chaque crise, des accords de Taëf ayant confessionnalisé le système politique et induit des paralysies des administrations publiques. Il y a un besoin d’améliorer, d’amender et de changer le système libanais. Le Liban nécessite une nouvelle approche dans la manière de gérer ses affaires sur la base de la citoyenneté et d’un état de nature laïque, avait jugé le président de la république libanaise.

